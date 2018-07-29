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19:12 (мск), источник: ТАСС

ФК «Динамо» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в матче первого тура РПЛ

ТУЛА, 29 июля. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 0:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На седьмой минуте за прямую красную карточку был удален с поля полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех. В качестве главного арбитра матч обслуживал Станислав Васильев из Ижевска, для которого эта встреча стала дебютной в высшем дивизионе чемпионатов России.

Этот матч стал первым в текущем чемпионате России, завершившимся безголевой ничьей. Кроме того, клубы впервые сыграли с подобным счетом друг с другом. Ранее команды провели четыре очных встречи, в каждой из которых были забитые мячи. В предыдущих четырех матчах «Динамо» одержало две победы, «Арсенал» выиграл одну встречу, еще одна игра завершилась со счетом 2:2.

«Арсенал» и «Динамо» заработали по одному очку. В следующем матче 3 августа «Динамо» примет казанский «Рубин», «Арсенал» 4 августа сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».

Арсенал Т 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо М
29.07.2018, 16:30 основной раунд: 1-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Хохлов
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
Максим Беляев 6
89′ Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
9′ Горан Чаушич 20
Сергей Ткачев 11
52′ 58′ Кантемир Берхамов 7
Даниил Лесовой 22
82′ Эванс Кангва 10
Ярослав Ивакин 80
58′ Михаил Александров 77
Георгий Костадинов 70
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
2 Григорий Морозов
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
8 Кирилл Панченко
5 Абдул Азиз Тетте 7′
27 Самба Соу
13 Федор Черных 83′
11 Иван Темников
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 90′
23 Антон Соснин
48 Евгений Луценко 65′
7 Евгений Марков 87′
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
9 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
4 Угловые 1
22 Фолы 20
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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