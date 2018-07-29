ФК «Динамо» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» в матче первого тура РПЛ

На седьмой минуте за прямую красную карточку был удален с поля полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех. В качестве главного арбитра матч обслуживал Станислав Васильев из Ижевска, для которого эта встреча стала дебютной в высшем дивизионе чемпионатов России.

Этот матч стал первым в текущем чемпионате России, завершившимся безголевой ничьей. Кроме того, клубы впервые сыграли с подобным счетом друг с другом. Ранее команды провели четыре очных встречи, в каждой из которых были забитые мячи. В предыдущих четырех матчах «Динамо» одержало две победы, «Арсенал» выиграл одну встречу, еще одна игра завершилась со счетом 2:2.