«Ростов» — «Крылья Советов»: Тихонов без легионеров одолел Карпина

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

У кого нет проблем с лимитом на легионеров, так это у «Крыльев Советов». После травмы Корниленко и операции, которую на днях перенес Мияйлович, в стартовый состав попал только бразилец Надсон. С одной стороны, импортозамещение во всей красе. С другой — Андрей Тихонов потерял двух важных исполнителей и фактически лишился возможности усиливать игру заменами. А необходимость в этом возникла, когда в концовке первого тайма последний оставшийся в строю иностранец получил на ровном месте мышечное повреждение.

Надсона пришлось менять на номинального полузащитника Алиева как раз в тот момент, когда «Ростов» усилил давление, но набедокуривший в прошлом туре Бурлак демонстрировал едва ли не образцовую игру, прерывая большинство многочисленных прострелов и подач. В первые минут 20−25 игра была абсолютно равной. Команда Валерия Карпина словно привыкала к игре без травмированного Юсупова. «Крылья» же события не форсировали, а отдавший неточную передачу Ткачук и увлекшийся дриблингом Ионов загубили две самых перспективных атаки, которыми обменялись соперники.

Гол перед уходом на перерыв стал для «Ростова» громом среди ясного неба. Блиставший в прошлом сезоне в ФНЛ Соболев обокрал неудачно обработавшего мяч Паршивлюка, обвел его с Сигурдссоном и из-под Ингасона поразил дальнюю «девятку». Так «Ростов» пропустил первый в сезоне гол, устроив во втором тайме нескончаемый штурм самарских ворот. Конюхов охранял их, как зеницу ока, остановив даже удар Ингасона с пары метров. «Крылья» выстояли. А на последние минуты главный тренер самарской команды выпустил на поле новичка РПЛ — своего 20-летнего сына Михаила.

ЦИФРЫ

1-й гол в своем третьем матче в премьер-лиге забил 21-летний нападающий «Крыльев Советов» Соболев.