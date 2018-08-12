Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ростов0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
11.08
Анже3
Ним4
Футбол. Зарубежный
11.08
Лилль3
Ренн1
Футбол. Зарубежный
11.08
Монпелье1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
11.08
Ницца0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
11.08
Сент-Этьен2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
11.08
Вулверхэмптон Уондерерс2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
11.08
Шахтер Д4
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
11.08
Спартак М1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
11.08
Нант1
Монако3
Футбол. Зарубежный
11.08
Борнмут2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
11.08
Фулхэм0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
11.08
Хаддерсфилд0
Челси3
Футбол. Зарубежный
11.08
Уотфорд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
11.08
Енисей1
ЦСКА1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Армавир
Футбол. Зарубежный
11.08
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
00:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Крылья Советов»: Тихонов без легионеров одолел Карпина

Самарская команда одержала первую победу после возвращения в премьер-лигу, обыграв «Ростов» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

У кого нет проблем с лимитом на легионеров, так это у «Крыльев Советов». После травмы Корниленко и операции, которую на днях перенес Мияйлович, в стартовый состав попал только бразилец Надсон. С одной стороны, импортозамещение во всей красе. С другой — Андрей Тихонов потерял двух важных исполнителей и фактически лишился возможности усиливать игру заменами. А необходимость в этом возникла, когда в концовке первого тайма последний оставшийся в строю иностранец получил на ровном месте мышечное повреждение.

Надсона пришлось менять на номинального полузащитника Алиева как раз в тот момент, когда «Ростов» усилил давление, но набедокуривший в прошлом туре Бурлак демонстрировал едва ли не образцовую игру, прерывая большинство многочисленных прострелов и подач. В первые минут 20−25 игра была абсолютно равной. Команда Валерия Карпина словно привыкала к игре без травмированного Юсупова. «Крылья» же события не форсировали, а отдавший неточную передачу Ткачук и увлекшийся дриблингом Ионов загубили две самых перспективных атаки, которыми обменялись соперники.

Гол перед уходом на перерыв стал для «Ростова» громом среди ясного неба. Блиставший в прошлом сезоне в ФНЛ Соболев обокрал неудачно обработавшего мяч Паршивлюка, обвел его с Сигурдссоном и из-под Ингасона поразил дальнюю «девятку». Так «Ростов» пропустил первый в сезоне гол, устроив во втором тайме нескончаемый штурм самарских ворот. Конюхов охранял их, как зеницу ока, остановив даже удар Ингасона с пары метров. «Крылья» выстояли. А на последние минуты главный тренер самарской команды выпустил на поле новичка РПЛ — своего 20-летнего сына Михаила.

ЦИФРЫ

1-й гол в своем третьем матче в премьер-лиге забил 21-летний нападающий «Крыльев Советов» Соболев.

321 минуту с учетом прошлого сезона не пропускал «Ростов».

Ростов 0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
11.08.2018, 21:30 Зрители: 30986 основной раунд: 3-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Андрей Тихонов
Голы
7 Александр Соболев 45+2′
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
Бьорн Сигурдарсон 9
48′ Александр Гацкан (к) 84
66′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
75′ Дмитрий Скопинцев 77
Резиуан Мирзов 22
89′ Тимофей Калачев 2
Элдор Шомуродов 14
14 Евгений Конюхов (к)
15 Георгий Зотов
2 Владимир Полуяхтов
44 Никита Чичерин
90 Тарас Бурлак
4 Евгений Башкиров
7 Александр Соболев
91 Павел Яковлев
6 Жозе Феррейра Надсон 42′
10 Азер Алиев
9 Алан Чочиев 82′
64 Олег Ланин
31 Денис Ткачук 90′
17 Михаил Тихонов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
6 Угловые 1
10 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»
Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев
«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании
«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой
«Монако» без Головина стартовал с победы в чемпионате Франции
«Ростов» теряет первые очки в РПЛ. В самый неожиданный момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь