«Ростов» — «Крылья Советов»: Тихонов без легионеров одолел Карпина
Самарская команда одержала первую победу после возвращения в
Самарская команда одержала первую победу после возвращения в
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
У кого нет проблем с лимитом на легионеров, так это у «Крыльев Советов». После травмы Корниленко и операции, которую на днях перенес Мияйлович, в стартовый состав попал только бразилец Надсон. С одной стороны, импортозамещение во всей красе. С другой — Андрей Тихонов потерял двух важных исполнителей и фактически лишился возможности усиливать игру заменами. А необходимость в этом возникла, когда в концовке первого тайма последний оставшийся в строю иностранец получил на ровном месте мышечное повреждение.
Надсона пришлось менять на номинального полузащитника Алиева как раз в тот момент, когда «Ростов» усилил давление, но набедокуривший в прошлом туре Бурлак демонстрировал едва ли не образцовую игру, прерывая большинство многочисленных прострелов и подач. В первые минут 20−25 игра была абсолютно равной. Команда Валерия Карпина словно привыкала к игре без травмированного Юсупова. «Крылья» же события не форсировали, а отдавший неточную передачу Ткачук и увлекшийся дриблингом Ионов загубили две самых перспективных атаки, которыми обменялись соперники.
Гол перед уходом на перерыв стал для «Ростова» громом среди ясного неба. Блиставший в прошлом сезоне в ФНЛ Соболев обокрал неудачно обработавшего мяч Паршивлюка, обвел его с Сигурдссоном и
ЦИФРЫ
1-й гол в своем третьем матче в
321 минуту с учетом прошлого сезона не пропускал «Ростов».
|Ростов
|
0:1
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Валерий Карпин
|Андрей Тихонов
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)