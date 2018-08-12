«Арсенал» вдесятером одержал волевую победу над «Ахматом»
ТАСС, 12 августа. Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1 в матче третьего тура Российской
ТАСС, 12 августа. Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1 в матче третьего тура Российской
Счет в матче на 39-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, на 41-й минуте вторую желтую карточку за грубую игру получил полузащитник хозяев Кантемир Берхамов. На 53-й минуте счет сравнял черногорский нападающий Лука Джорджевич. На 58-й минуте отличился полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев, для которого этот гол стал первым в составе туляков. На 95-й минуте третий гол туляков забил полузащитник Даниил Лесовой.
«Арсенал» одержал первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялся на седьмое место в таблице. В активе команды четыре очка. «Ахмат» с тремя очками опустился на 10-ю позицию.
Следующий матч 18 августа «Арсенал» проведет на выезде против московского ЦСКА. «Ахмат» в тот же день на своем поле встретится с казанским «Рубином».
|Олег Кононов
|Игорь Ледяхов
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|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)