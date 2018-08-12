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18:52 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» вдесятером одержал волевую победу над «Ахматом»

ТАСС, 12 августа. Тульский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:1 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 39-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, на 41-й минуте вторую желтую карточку за грубую игру получил полузащитник хозяев Кантемир Берхамов. На 53-й минуте счет сравнял черногорский нападающий Лука Джорджевич. На 58-й минуте отличился полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев, для которого этот гол стал первым в составе туляков. На 95-й минуте третий гол туляков забил полузащитник Даниил Лесовой.

«Арсенал» одержал первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялся на седьмое место в таблице. В активе команды четыре очка. «Ахмат» с тремя очками опустился на 10-ю позицию.

Следующий матч 18 августа «Арсенал» проведет на выезде против московского ЦСКА. «Ахмат» в тот же день на своем поле встретится с казанским «Рубином».

Арсенал Т 3:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
12.08.2018, 16:30 основной раунд: 3-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Игорь Ледяхов
Голы
52′ 34866 (С. Ткачев)  
57′ Зелимхан Бакаев (С. Ткачев) 78
90+5′ Даниил Лесовой (Э. Кангва) 22
19 Олег Иванов 39′
Составы
Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Анри Хагуш 14
44′ Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Игорь Горбатенко 23
Горан Чаушич 20
37′ 41′ Кантемир Берхамов 7
77′ Сергей Ткачев 11
Георгий Костадинов 70
65′ Зелимхан Бакаев 78
Эванс Кангва 10
85′ Лука Джорджевич 18
Даниил Лесовой 22
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к) 45+2′
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
21 Одисе Роши 23′
8 Идрисса Думбья 90′
23 Антон Швец 54′
77 Бернард Бериша 68′ 63′
95 Магомед Митришев
19 Олег Иванов 76′
11 Силва Лима Исмаэл
18 Беким Балай 56′ 45+1′
17 Аблай Мбенг
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
3 Угловые 4
13 Фолы 20
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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