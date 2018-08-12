«Арсенал» вдесятером одержал волевую победу над «Ахматом»

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 39-й минуте открыл полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, на 41-й минуте вторую желтую карточку за грубую игру получил полузащитник хозяев Кантемир Берхамов. На 53-й минуте счет сравнял черногорский нападающий Лука Джорджевич. На 58-й минуте отличился полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев, для которого этот гол стал первым в составе туляков. На 95-й минуте третий гол туляков забил полузащитник Даниил Лесовой.

«Арсенал» одержал первую победу в текущем розыгрыше РПЛ и поднялся на седьмое место в таблице. В активе команды четыре очка. «Ахмат» с тремя очками опустился на 10-ю позицию.