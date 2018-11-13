«Краснодар» не отдает жене Мамаева автомобиль футболиста

— Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье, — цитирует Мамаеву «Комсомольская правда». — Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома. По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать.
В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы. Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка».