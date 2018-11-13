«Краснодар» не отдает жене Мамаева автомобиль футболиста

В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы. Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне.