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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» не отдает жене Мамаева автомобиль футболиста

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что клуб не отдает ей автомобиль футболиста Mercedes AMG G63. Машина находится в собственности 30-летнего хавбека — он припарковал ее на базе «быков» во время последней домашней тренировки.

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— Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть принадлежит нашей семье, — цитирует Мамаеву «Комсомольская правда». — Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома. По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать.

В телефонном разговоре объяснила ситуацию, и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы. Этого показалось недостаточно, они заявили, что не могут вернуть без разрешения самого владельца. Тогда Паша из СИЗО написал письмо о том, что разрешает отдать автомобиль мне.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка».

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