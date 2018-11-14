Рианчо: Глушаков бегает, как курица без головы

«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново всё доказывать — себе, партнёрам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке. Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы (это словосочетание Рауль произнёс по-русски. — Прим. “Чемпионата”). Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — сказал Рианчо корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.