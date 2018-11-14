Рианчо: Глушаков бегает, как курица без головы
Испанский специалист Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из «Спартака», в котором поделился мнением о полузащитнике московской команды Денисе Глушакове.
Испанский специалист Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из «Спартака», в котором поделился мнением о полузащитнике московской команды Денисе Глушакове.
«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново всё доказывать — себе, партнёрам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он
Напомним, что после отставки главного тренера Массимо Карреры Рианчо тренировал «Спартак» в шести матчах, в которых одержал две победы («Анжи» — 1:0 и «Рейнджерс» — 4:3), дважды сыграл вничью («Рейнджерс» — 0:0 и «Рубин» — 1:1) и потерпел два поражения («Урал» — 1:2 и «Уфа» — 0:2).
Накануне «Спартак» объявил о назначении новым главным тренером Олега Кононова.