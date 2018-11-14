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00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Рианчо: Глушаков бегает, как курица без головы

Испанский специалист Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из «Спартака», в котором поделился мнением о полузащитнике московской команды Денисе Глушакове.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

«Денис явно находится не в лучшем моменте карьеры. Я говорил с ним, объяснил, что ему следует прибавить в единоборствах. Ему нужно заново всё доказывать — себе, партнёрам, 40 тысячам зрителей на стадионе, что он по-прежнему в порядке. Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы (это словосочетание Рауль произнёс по-русски. — Прим. “Чемпионата”). Страдает, пытается успеть и там, и тут, проявить себя, чтобы трибуны перестали свистеть. А нужно не бегать больше — думать», — сказал Рианчо корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, что после отставки главного тренера Массимо Карреры Рианчо тренировал «Спартак» в шести матчах, в которых одержал две победы («Анжи» — 1:0 и «Рейнджерс» — 4:3), дважды сыграл вничью («Рейнджерс» — 0:0 и «Рубин» — 1:1) и потерпел два поражения («Урал» — 1:2 и «Уфа» — 0:2).

Накануне «Спартак» объявил о назначении новым главным тренером Олега Кононова.

Рауль Рианчо: когда освистывают Глушакова — освистывают весь «Спартак»
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4 ноября© Ньюстюб
Спартак
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