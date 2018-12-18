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18:21 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат Кокорина обрушилась с критикой на суд после продления ареста

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова раскритиковала решение Мосгорсуда оставить ее подзащитного в СИЗО до 8 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению юриста, суд имел все основания изменить меру пресечения. Стукалова также подвергла сомнению законность содержания подсудимых под стражей.

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Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.

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17:57 (мск)© Ньюстюб
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