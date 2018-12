Адвокат Кокорина обрушилась с критикой на суд после продления ареста

View this post on Instagram

Я отказалась сегодня от комментариев происшедшего в судебном заседании, поскольку трудно подобрать слова, которые могут это объяснить без негативных высказываний в адрес суда. Решила придержать эмоции. Действительно, объяснить решение суда с позиции права тяжело. Сегодня у суда были все основания изменить меру пресечения обвиняемым. И пока мы не увидим, чем суд объясняет свое бездействие в полном тексте принятого решения, невозможно высказывать какие-либо суждения. Со стороны следователя и прокурора, кроме формальных фраз общего характера, никаких доводов, подтверждающих законность и даже целесообразность дальнейшего содержания под стражей ребят, суду не представлено. Например, для проведения допросов многочисленных свидетелей и нескольких экспертиз, содержать под стражей никого не нужно, это не предусмотрено законом. А дальнейшие следственные действия в виде третьего перепредъявления обвинения и ознакомления с материалами дела, перед отправлением его в суд, вообще лучше, чтобы они были на свободе, это многократно ускоряет сам процесс. Других оснований или поводов для содержания под стражей ребят не предъявлено. Что такое легкий вред здоровью установлено экспертами у потерпевших - это значение, предполагающее компенсацию в размере около 50 000 рублей. Это же значение предполагает квалификацию деяний по ч. 2 ст. 115 УК РФ, которой предусмотрено использование предметов в качестве оружия и совершения преступления из хулиганских побуждений, но закон в ч. 1 ст. 108 УК РФ запрещает содержание под стражей по данной норме. Вместе с тем, общеизвестно, что на свободе находятся люди, совершившие такие преступления, как распространение наркотических веществ, грабежи, кражи, разбойные нападения и даже убийства, что означает в данном случае особый подход к расследованию дела известных футболистов, что искусственно создает для них несуществующую повышенную степень общественной опасности, которая им несвойственна, а следователь, прокурор и суд замалчивают это обстоятельство. В сегодняшнем процессе все это для суда, следователя, прокурора было очевидно… @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова