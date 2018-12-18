Адвокат Кокорина обрушилась с критикой на суд после продления ареста
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова раскритиковала решение Мосгорсуда оставить ее подзащитного в СИЗО до 8 февраля.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова раскритиковала решение Мосгорсуда оставить ее подзащитного в СИЗО до 8 февраля.
По мнению юриста, суд имел все основания изменить меру пресечения. Стукалова также подвергла сомнению законность содержания подсудимых под стражей.
Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.