Адвокат Кокорина обрушилась с критикой на суд после продления ареста

По мнению юриста, суд имел все основания изменить меру пресечения. Стукалова также подвергла сомнению законность содержания подсудимых под стражей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.