«Выбрали Айртона из 5 вариантов. Другие позиции укомплектованы»: Родионов — о трансферах «Спартака»
Спортивный директор «Спартака» отвечает на главные вопросы.
Спортивный директор «Спартака» отвечает на главные вопросы.
Во вторник московский «Спартак» объявил о структурных изменениях:
В интервью корреспонденту Sport24.ru Сергей Родионов объяснил эту рокировку и рассказал о селекционных решениях, которые ждут «Спартак» зимой.
— Сергей Юрьевич, почему приняли решение покинуть пост генерального директора?
— Это было мое личное желание. По сути я всегда занимался спортивными вопросами. Изначально, еще в 2015 году, я приходил в клуб на должность, которая это подразумевала. На сегодняшний день принято такое решение: меня освободили от должности гендиректора, учитывая мое желание, и назначили спортивным директором.
— Теперь вам будет легче работать, сконцентрировавшись на спортивных вопросах?
— Да, тем более, что моей зоне ответственности
— Будут ли
— Пока изменений не будет, решение принято только вчера. Нужно еще пройти бумажную процедуру. Если изменения и будут, то гораздо позже. Как мы работали в штатном режиме, так и будем. Я же был и. о. спортивного директора.
— Расскажите о том, как приобретали Айртона.
— В клубе есть селекционный регламент. Были отобраны кандидаты на позицию левого флангового защитника, после чего этот список сужался по мере отсмотра. В результате на стол к главному тренеру лег список из пяти фамилий. Из него мы выбирали футболиста совместно. Пришли к решению, что этот игрок подходит под стиль игры «Спартака», концепцию главного тренера, может развиваться в силу возраста.
— Можно ли ожидать ещё приобретений зимой легионеров, или покупка Айртона будет единственной, а остальных футболистов клуб будет искать на внутреннем рынке?
— Мы не будем покупать лишь бы кого. Есть определенное видение. Главный тренер оказался в непростых условиях, у него было не так много времени даже для того, чтобы просто познакомиться с командой. О конкретике пока говорить не будем, к тому же зима — не самое благоприятное время для покупок. Есть трансферный план, который вчера был утвержден на совете директоров. Дальше — вопрос его реализации.
— Олег Кононов видит Айртона на позиции Мельгарехо?
— Его приобрели как левого флангового защитника. Но можно использовать его и на другой позиции. Я бы вообще не привязывался к позиции Мельгарехо — у главного тренера есть сое видение того, как использовать Лоренсо.
— Какие позиции в первую очередь требуют усиления?
— На данный момент была одна такая позиция, и мы ее закрыли. Пока что остальные позиции укомплектованы. Да, были травмы, и главный тренер не мог использовать ряд игроков. Мы надеемся на их выздоровление. Скоро начнутся сборы — по их итогам, возможно, появятся
— В прессе много слухов о том, что ряд молодых игроков отправится в аренду. Уже есть конкретные варианты?
— Это не так. Как раз наоборот: прежде всего, мы рассчитываем на молодых игроков. А в аренду, если в том будет необходимость, отправятся возрастные футболисты. Естественно, решающее слово будет за главным тренером.
— Правда ли, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Ломовицким?
— Да, это правда. Мы вступили в переговоры.