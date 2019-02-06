Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
5.02
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Эмполи
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
14:28 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат: Кокорину понадобится операция на колене из-за пребывания в СИЗО

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Адвокат футболиста Александра Кокорина утверждает, что при дальнейшем нахождении в СИЗО его подзащитному придется проводить операцию по замене коленного сустава.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Адвокат Андрей Ромашев представил Тверскому суду Москвы документы об операции на колене, проведенной в марте прошлого года в Италии. По его словам, Кокорину нужна реабилитация, и дальнейшее нахождение в СИЗО «невозможно».

«В связи с этим, прошу избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Если это будет залог или домашний арест, к моему подзащитному будут приходить врачи и колоть уколы в колено, чтобы сохранить сустав», — добавил Ромашев.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

При дальнейшем нахождении в СИЗО «все может закончиться операцией по замене коленного сустава», заявил защитник.

Между тем накануне в распоряжение РИА Новости поступило открытое письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях. Кокорин также извинился за то, что не сдержался, и признался, что полностью усвоил урок.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, его друг из «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор, а после этого — в СИЗО.

Выпустят ли Мамаева и Кокорина из СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Плющенко: Волков не оскорблял Тутберидзе, а рассказал правду
Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок
Овечкин - самый результативный российский игрок в истории НХЛ
Зачем на Универсиаду едут игроки КХЛ и Ротенберг
«Он добился всего». Звезда главного спорта Америки круче всех
Россиянин признан третьей звездой дня в НХЛ
Назначен капитан сборной России на третий этап Еврохоккейтура
Координатор частных поисков: Семья уверена, что Сала погиб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь