Адвокат: Кокорину понадобится операция на колене из-за пребывания в СИЗО

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Адвокат Андрей Ромашев представил Тверскому суду Москвы документы об операции на колене, проведенной в марте прошлого года в Италии. По его словам, Кокорину нужна реабилитация, и дальнейшее нахождение в СИЗО «невозможно».

«В связи с этим, прошу избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Если это будет залог или домашний арест, к моему подзащитному будут приходить врачи и колоть уколы в колено, чтобы сохранить сустав», — добавил Ромашев.

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При дальнейшем нахождении в СИЗО «все может закончиться операцией по замене коленного сустава», заявил защитник.

Между тем накануне в распоряжение РИА Новости поступило открытое письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях. Кокорин также извинился за то, что не сдержался, и признался, что полностью усвоил урок.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, его друг из «Краснодара» Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.