Занял 191-е место в списке Forbes, обещал выучить итальянский. Самое важное о новом президенте РФС
Александр Дюков победил на выборах РФС. Он был единственным кандидатом.
Александр Дюков победил на выборах РФС. Он был единственным кандидатом.
В Москве прошла внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой был выбран новый президент.
Им стал Александр Дюков — единственный кандидат, выдвинутый на пост президента 63
После ухода Виталия Мутко исполняющим обязанности президента РФС был глава РПЛ Сергей Прядкин. Он занимал эту должность с 19 декабря 2018. Ранее обязанности президента исполнял Александр Алаев.
«Огромное спасибо за оказанное доверие, — сказал Дюков на конференции. — Это не только большая честь, но и большая ответственность.
Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решение по вопросу «весна-осень», менять лимит на легионеров. Но чтобы достичь серьезных изменений только благодаря реализованным сотням и даже тысячам малых дел. Я уверен в своих и ваших силах, мы со всем справимся.
Хочу поблагодарить Виталия Мутко, он очень много сделал для развития футбола. Отдельное спасибо ему и за чемпионат мира. Также говорю спасибо Сергею Прядкину, который два месяца эффективно выполнял свои обязанности.
С мая 2017 года и до победы на выборах в РФС занимал пост председателя совета директоров «Зенита». До этого был президентом «Зенита» (с марта 2008 года по май 2017-го). С 2006 года Дюков руководит «Газпром нефтью».
При Дюкове «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и впервые в истории стал победителем Кубка УЕФА (сезон-2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).
Когда главным тренером «Зенита» стал Лучано Спаллетти, Дюков пообещал выучить итальянский язык, если клуб станет чемпионом. «Как человек слова постараюсь уже в ближайшее время выучить как минимум 1000 итальянских слов», — сказал Дюков после победы «Зенита» в сезоне-2010.
— Я не считаю, что переход на «осень-весну» позволил нашему футболу продвинуться вперед. С другой стороны, он не создал
Например,
Если мы вернемся, то сможем, наверное, начинать турниры чуть позже и заканчивать на
И одного лишь перехода на «весна-осень» недостаточно. Нам все равно нужно развивать инфраструктуру. Нужны манежи. И там где будет получаться — строить такие арены, как в Петербурге. Хотя это и сложно. Но тогда мы перестанем зависеть от погоды и сможем играть в футбол круглогодично, как и в других странах. Тогда мы станем конкурентоспособными.
Лимит
— Мы раньше
Я не призываю взять и уехать. Но сейчас мы видим, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему, где нет изолированных чемпионатов. Есть возможность учиться в разных школах, выступать за разные клубы. Это позволяет всем обогащаться и прогрессировать. Безусловно, лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы наши футболисты играли в Европе, была бы польза для сборной.
Плюс это дополнительные расходы для наших клубов. Мнений за и против очень много. И этому вопросу нужно уделить много внимания. Обсудить — 5+6, 10+15, 8+17. Это решение будет принято в рамках дискуссии. Но я бы предложил больше времени и внимания уделить развитию