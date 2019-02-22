Занял 191-е место в списке Forbes, обещал выучить итальянский. Самое важное о новом президенте РФС

Источник: РИА "Новости"

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В Москве прошла внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой был выбран новый президент.

Им стал Александр Дюков — единственный кандидат, выдвинутый на пост президента 63 организациями-членами РФС. Его избрали единогласно.

После ухода Виталия Мутко исполняющим обязанности президента РФС был глава РПЛ Сергей Прядкин. Он занимал эту должность с 19 декабря 2018. Ранее обязанности президента исполнял Александр Алаев.

Дюков будет руководить РФС до 9 февраля 2021 года.

«Огромное спасибо за оказанное доверие, — сказал Дюков на конференции. — Это не только большая честь, но и большая ответственность.

Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решение по вопросу «весна-осень», менять лимит на легионеров. Но чтобы достичь серьезных изменений только благодаря реализованным сотням и даже тысячам малых дел. Я уверен в своих и ваших силах, мы со всем справимся.

Хочу поблагодарить Виталия Мутко, он очень много сделал для развития футбола. Отдельное спасибо ему и за чемпионат мира. Также говорю спасибо Сергею Прядкину, который два месяца эффективно выполнял свои обязанности.

Главные факты о Дюкове

С мая 2017 года и до победы на выборах в РФС занимал пост председателя совета директоров «Зенита». До этого был президентом «Зенита» (с марта 2008 года по май 2017-го). С 2006 года Дюков руководит «Газпром нефтью».

При Дюкове «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка России и впервые в истории стал победителем Кубка УЕФА (сезон-2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).

Когда главным тренером «Зенита» стал Лучано Спаллетти, Дюков пообещал выучить итальянский язык, если клуб станет чемпионом. «Как человек слова постараюсь уже в ближайшее время выучить как минимум 1000 итальянских слов», — сказал Дюков после победы «Зенита» в сезоне-2010.

По данным Forbes, в 2018 году Дюков находился на 191-м месте в рейтинге богатейших россиян с состоянием 500 млн долларов. Под его руководством «Газпром нефть» стала третьей по добыче нефтяной компанией страны после «Роснефти» и «Лукойла», обогнав «Сургутнефтегаз».

Что думает о лимите на легионерах и системе «осень-весна»?

Осень-весна

— Я не считаю, что переход на «осень-весну» позволил нашему футболу продвинуться вперед. С другой стороны, он не создал какие-то серьезные непреодолимые вопросы. Я считаю, что мы должны обсуждать все вопросы. Но подобное решение не должно быть исключительно в компетенции президента РФС, кто бы им ни был. Это вопрос обсуждения с участием регионов. И эта дискуссия будет очень непростой.

Например, Премьер-лига и даже ФНЛ вряд ли захотят вернуться к «весна-осень». Что касается ПФЛ, возможно, имеет смысл вернуться к такому формату. Но нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ. А если они будут играть в разных форматах, это будет сложно осуществить. Переход на «осень-весна» забрал у ПФЛ несколько месяцев теплой погоды, когда можно играть в футбол. Мы северная держава. И большинство регионов имеет отрицательную среднюю месячную температуру 4−5 месяцев в году.

Если мы вернемся, то сможем, наверное, начинать турниры чуть позже и заканчивать на одну-две недели раньше. Но в любом случае мы должны играть в футбол больше. Если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, до даже клубы ПФЛ должны стремиться играть не 6−7 месяцев в году. Игровая практика должна быть продолжительной.

И одного лишь перехода на «весна-осень» недостаточно. Нам все равно нужно развивать инфраструктуру. Нужны манежи. И там где будет получаться — строить такие арены, как в Петербурге. Хотя это и сложно. Но тогда мы перестанем зависеть от погоды и сможем играть в футбол круглогодично, как и в других странах. Тогда мы станем конкурентоспособными.

Фоторепортаж Крутые кадры карьеры Виталия Мутко

Лимит

— Мы раньше почему-то считали, что это единственное решение, которое способно изменить наш футбол и сделать его лучше. Но этот вопрос важный, его нужно обсуждать. Понятно, что единого мнения не будет. Кто-то приведет примеры, когда лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то наоборот вспомнит о футболистах, которых мы потеряли рано, потому что они получили неоправданно большие деньги и закончили карьеры. Кто-то скажет, что лимит не позволяет нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других чемпионатах. А это важно для сборной.

Я не призываю взять и уехать. Но сейчас мы видим, что европейский и мировой футбол превратился в единую экосистему, где нет изолированных чемпионатов. Есть возможность учиться в разных школах, выступать за разные клубы. Это позволяет всем обогащаться и прогрессировать. Безусловно, лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы наши футболисты играли в Европе, была бы польза для сборной.