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23:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья» спасла штанга, Шейдаев забил в третьем матче подряд

Самарская команда одержала победу над прямым конкурентом «Анжи» (2:0) и покинула зону стыковых матчей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Встречи соседей по подвалу турнирной таблицы не часто получаются яркими и богатыми на события. Скучным выдался и первый тайм матча в Каспийке. Точнее большая его часть.

Самарцы сразу взяли мяч под свой контроль, «Анжи» уже привычно действовал на контратаках. И все же первые двадцать минут прошли без опасных моментов. У «Крыльев Советов» игра получалась острее даже на заснеженном стадионе в Самаре в прошлом туре, чем на хорошемгазоне в Каспийске. «Анжи» грамотно оборонялся, прессинговал и не оставлял свободных зон сопернику, который пытался подойти к воротам через средний и мелкий пас.

Гости разыгрались лишь к середине тайма и в итоге повели в счете. Как и в матче с «Енисеем», сработала связка Самедов-Канунников. Первый сделал подачу с углового, второй забил.

Во время загрузки произошла ошибка.

После гола «Крылья» заиграли быстрее и создали еще несколько моментов. Но на перерыв ушли с минимальным преимуществом.

Во втором тайме самарцы быстро забили второй мяч, правда, его не засчитали. Чуть позже мог отличиться и «Анжи», но 20-летний Иванченко попал точно в штангу.

На протяжении тайма гости то и дело придумывали неплохие атаки, только с последним ударом не клеилось — игроки не попадали в створ. В концовке «Крылья» заработали пенальти, его пробил Шейдаев, который забил уже в третьем матче подряд. Победа позволила самарцам покинуть зону стыков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цифры

123-й сухой матч в чемпионате России провел Сергей Рыжиков. Больше голкипера «Крыльев Советов» в чемпионатах России «сухих» матчей провели только Сергей Овчинников (129) и Игорь Акинфеев (195).

Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»

— В первом тайме мы контролировали ход матча, лучше играли. Во втором чуть-чуть прижались к своим воротам. «Анжи» заиграл лучше, но все равно не создал моментов. Было нелегко, но победу мы заслужили.

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»

— Не хватило агрессивности, которая была во втором тайме. Нужно было активнее играть и забивать с тех моментов, что создали.

Анжи
0:2
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2015.03.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Анжи Арена, 3120 зрителей
Главные тренеры
Магомед АдиевМиодраг Божович
Голы
Максим Канунников(Александр Самедов)28′
Рамиль Шейдаев88′
Составы команд
22Юрий Дюпин
1Сергей Рыжиков
13Роланд Гиголаев
15Георгий Зотов
30Евгений Гапон
87′
2Владимир Полуяхтов
43′
3Игорь Удалый
5Мирал Самарджич
76′
28Павел Калошин
90Тарас Бурлак
67′
8Шахбан Гайдаров
99Максим Канунников
10Адлан Кацаев
40Артем Тимофеев
99Камиль Закиров
33′
10Джано Ананидзе
4Антон Белов
63′
19Александр Самедов
82′
6Иван Маркелов
70Антон Зиньковский
9Андрес Понсе
75′
49Роман Шишкин
40′78′
7Хуан Эдуардо Лескано
13Мохаммед Рабиу
85′
19Павел Долгов
46′
8Сергей Корниленко
55′63′
17Иван Иванченко
79′90+3′
11Рамиль Шейдаев
Статистика
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
8Удары (всего)8
2Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
2Угловые3
14Фолы14
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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