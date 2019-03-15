«Крылья» спасла штанга, Шейдаев забил в третьем матче подряд
Самарская команда одержала победу над прямым конкурентом «Анжи» (2:0) и покинула зону стыковых матчей.
Самарская команда одержала победу над прямым конкурентом «Анжи» (2:0) и покинула зону стыковых матчей.
Встречи соседей по подвалу турнирной таблицы не часто получаются яркими и богатыми на события. Скучным выдался и первый тайм матча в Каспийке. Точнее большая его часть.
Самарцы сразу взяли мяч под свой контроль, «Анжи» уже привычно действовал на контратаках. И все же первые двадцать минут прошли без опасных моментов. У «Крыльев Советов» игра получалась острее даже на заснеженном стадионе в Самаре в прошлом туре, чем на хорошемгазоне в Каспийске. «Анжи» грамотно оборонялся, прессинговал и не оставлял свободных зон сопернику, который пытался подойти к воротам через средний и мелкий пас.
Гости разыгрались лишь к середине тайма и в итоге повели в счете. Как и в матче с «Енисеем», сработала связка
После гола «Крылья» заиграли быстрее и создали еще несколько моментов. Но на перерыв ушли с минимальным преимуществом.
Во втором тайме самарцы быстро забили второй мяч, правда, его не засчитали. Чуть позже мог отличиться и «Анжи», но 20-летний Иванченко попал точно в штангу.
На протяжении тайма гости то и дело придумывали неплохие атаки, только с последним ударом не клеилось — игроки не попадали в створ. В концовке «Крылья» заработали пенальти, его пробил Шейдаев, который забил уже в третьем матче подряд. Победа позволила самарцам покинуть зону стыков.
123-й сухой матч в чемпионате России провел Сергей Рыжиков. Больше голкипера «Крыльев Советов» в чемпионатах России «сухих» матчей провели только Сергей Овчинников (129) и Игорь Акинфеев (195).
Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»
— В первом тайме мы контролировали ход матча, лучше играли. Во втором
Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»
— Не хватило агрессивности, которая была во втором тайме. Нужно было активнее играть и забивать с тех моментов, что создали.
|Магомед Адиев
|Миодраг Божович
|Максим Канунников(Александр Самедов)
|28′
|Рамиль Шейдаев
|88′
|22
|Юрий Дюпин
|1
|Сергей Рыжиков
|13
|Роланд Гиголаев
|15
|Георгий Зотов
|30
|Евгений Гапон
87′
|2
|Владимир Полуяхтов
43′
|3
|Игорь Удалый
|5
|Мирал Самарджич
76′
|28
|Павел Калошин
|90
|Тарас Бурлак
67′
|8
|Шахбан Гайдаров
|99
|Максим Канунников
|10
|Адлан Кацаев
|40
|Артем Тимофеев
|99
|Камиль Закиров
33′
|10
|Джано Ананидзе
|4
|Антон Белов
63′
|19
|Александр Самедов
82′
|6
|Иван Маркелов
|70
|Антон Зиньковский
|9
|Андрес Понсе
75′
|49
|Роман Шишкин
40′78′
|7
|Хуан Эдуардо Лескано
|13
|Мохаммед Рабиу
85′
|19
|Павел Долгов
46′
|8
|Сергей Корниленко
55′63′
|17
|Иван Иванченко
79′90+3′
|11
|Рамиль Шейдаев
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)