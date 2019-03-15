«Крылья» спасла штанга, Шейдаев забил в третьем матче подряд

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Встречи соседей по подвалу турнирной таблицы не часто получаются яркими и богатыми на события. Скучным выдался и первый тайм матча в Каспийке. Точнее большая его часть.

Самарцы сразу взяли мяч под свой контроль, «Анжи» уже привычно действовал на контратаках. И все же первые двадцать минут прошли без опасных моментов. У «Крыльев Советов» игра получалась острее даже на заснеженном стадионе в Самаре в прошлом туре, чем на хорошемгазоне в Каспийске. «Анжи» грамотно оборонялся, прессинговал и не оставлял свободных зон сопернику, который пытался подойти к воротам через средний и мелкий пас.

Гости разыгрались лишь к середине тайма и в итоге повели в счете. Как и в матче с «Енисеем», сработала связка Самедов-Канунников. Первый сделал подачу с углового, второй забил.

После гола «Крылья» заиграли быстрее и создали еще несколько моментов. Но на перерыв ушли с минимальным преимуществом.

Во втором тайме самарцы быстро забили второй мяч, правда, его не засчитали. Чуть позже мог отличиться и «Анжи», но 20-летний Иванченко попал точно в штангу.

На протяжении тайма гости то и дело придумывали неплохие атаки, только с последним ударом не клеилось — игроки не попадали в створ. В концовке «Крылья» заработали пенальти, его пробил Шейдаев, который забил уже в третьем матче подряд. Победа позволила самарцам покинуть зону стыков.

Цифры

123-й сухой матч в чемпионате России провел Сергей Рыжиков. Больше голкипера «Крыльев Советов» в чемпионатах России «сухих» матчей провели только Сергей Овчинников (129) и Игорь Акинфеев (195).

Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»

— В первом тайме мы контролировали ход матча, лучше играли. Во втором чуть-чуть прижались к своим воротам. «Анжи» заиграл лучше, но все равно не создал моментов. Было нелегко, но победу мы заслужили.

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»