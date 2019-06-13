Каким будет усиление под ЛЧ и уедет ли Дзюба в Англию? Как изменится «Зенит» летом
Межсезонье в Петербурге обещает быть интересным.
Межсезонье в Петербурге обещает быть интересным.
«Зенит» впервые за четыре года стал чемпионом России. Учитывая амбиции клуба, очевидно, что «Зенит» — 2019/20 будет отличаться от себя же годичной давности.
Пока из «Зенита» официально ушли два человека. Александру Анюкову, у которого закончился контракт, руководство, по слухам, предложило должность тренера в клубной структуре. А Луиш Нету отправился на родину — в лиссабонский «Спортинг».
Но список ушедших будет пополняться, здесь сомнений нет.
Вероятно, покинут команду те, кто весной играл мало. Речь об Антоне Заболотном, Матиасе Краневиттере и Эльмире Набиуллине. Скорее всего, не будет в «Зените» Клаудио Маркизио, восстановление которого после операции затянулось.
Аргентинские медиа отправляют в «Ривер Плейт» полузащитника Эмилиано Ригони. Не исключено, что уйдет и Роберт Мак — если в Петербурге получат хорошее предложение.
А еще «Зенит» сдавал в аренду Егора Бабурина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза, Миху Мевлю, Ибрагима Цаллагова, Юрия Лодыгина и Луку Джорджевича. Большинство из этого списка летом наверняка будет трудоустроено в других клубах.
И, конечно же, главная эпопея этого лета: уедет ли Артем Дзюба в АПЛ? Форвард уже давно мечтает об английской лиге. В России его сдерживало только отсутствие чемпионского титула. Но теперь Артем — чемпион России. Так что вполне можно последовать за мечтой. Для этих целей он уже подписал контракт с Жорже Мендешем.
Трансферных слухов вокруг «Зенита» в этом году меньше, чем обычно. А позиции, которые нужно укрепить, понятны. В первую очередь речь о флангах обороны. Весной была информация, что питерцы хотят купить у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса, но пока она не подтверждается.
Если верить сообщениям из Португалии, «Зенит» снова пытается приобрести левого защитника Маркоса Акунью из «Спортинга». Зимой 2019-го этого сделать не получилось.
Стоит ждать и возвращение воспитанника петербургского футбола Алексея Сутормина из «Оренбурга». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не раз говорил, что этот футболист ему нравится. Не исключен вариант с покупкой у «Крыльев» Антона Зиньковского, также имеющего зенитовское прошлое.
Кроме того, на уровне слухов фигурируют следующие футболисты:
Но пока ни одного новичка в составе «Зенита» нет.
Позиции Сергея Семака сейчас сильны как никогда. Если осенью и зимой его критиковали за результат, то весенний спринт — одно поражение вторым составом в уже ничего не решавшем матче — доказал, что прошлым летом «Зенит» с тренером не ошибся.
Новый сезон для Семака получится сложнее.
Из отпуска «Зенит» выйдет 14 июня. Первые 4 дня команда будет тренироваться в Петербурге на базе в Удельном парке, после чего отправится в австрийский Зальфельден, где пробудет до 29 числа.
В Альпах питерцы проведут четыре товарищеских матча:
А уже 6 июля «Зенит» ждет матч за Суперкубок России против московского «Локомотива».