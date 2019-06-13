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21:38 (мск), источник: Sport24

Каким будет усиление под ЛЧ и уедет ли Дзюба в Англию? Как изменится «Зенит» летом

Межсезонье в Петербурге обещает быть интересным.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» впервые за четыре года стал чемпионом России. Учитывая амбиции клуба, очевидно, что «Зенит» — 2019/20 будет отличаться от себя же годичной давности.

Кто уйдет

Пока из «Зенита» официально ушли два человека. Александру Анюкову, у которого закончился контракт, руководство, по слухам, предложило должность тренера в клубной структуре. А Луиш Нету отправился на родину — в лиссабонский «Спортинг».

Но список ушедших будет пополняться, здесь сомнений нет.

Вероятно, покинут команду те, кто весной играл мало. Речь об Антоне Заболотном, Матиасе Краневиттере и Эльмире Набиуллине. Скорее всего, не будет в «Зените» Клаудио Маркизио, восстановление которого после операции затянулось.

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Аргентинские медиа отправляют в «Ривер Плейт» полузащитника Эмилиано Ригони. Не исключено, что уйдет и Роберт Мак — если в Петербурге получат хорошее предложение.

А еще «Зенит» сдавал в аренду Егора Бабурина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза, Миху Мевлю, Ибрагима Цаллагова, Юрия Лодыгина и Луку Джорджевича. Большинство из этого списка летом наверняка будет трудоустроено в других клубах.

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И, конечно же, главная эпопея этого лета: уедет ли Артем Дзюба в АПЛ? Форвард уже давно мечтает об английской лиге. В России его сдерживало только отсутствие чемпионского титула. Но теперь Артем — чемпион России. Так что вполне можно последовать за мечтой. Для этих целей он уже подписал контракт с Жорже Мендешем.

Кто придет

Трансферных слухов вокруг «Зенита» в этом году меньше, чем обычно. А позиции, которые нужно укрепить, понятны. В первую очередь речь о флангах обороны. Весной была информация, что питерцы хотят купить у ЦСКА правого защитника Марио Фернандеса, но пока она не подтверждается.

Если верить сообщениям из Португалии, «Зенит» снова пытается приобрести левого защитника Маркоса Акунью из «Спортинга». Зимой 2019-го этого сделать не получилось.

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Стоит ждать и возвращение воспитанника петербургского футбола Алексея Сутормина из «Оренбурга». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не раз говорил, что этот футболист ему нравится. Не исключен вариант с покупкой у «Крыльев» Антона Зиньковского, также имеющего зенитовское прошлое.

Кроме того, на уровне слухов фигурируют следующие футболисты:

  • полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса;
  • защитник «Торино» Лянко Войнович;
  • полузащитник «Хоффенхайма» Филипп Окс.

Но пока ни одного новичка в составе «Зенита» нет.

Тренер

Позиции Сергея Семака сейчас сильны как никогда. Если осенью и зимой его критиковали за результат, то весенний спринт — одно поражение вторым составом в уже ничего не решавшем матче — доказал, что прошлым летом «Зенит» с тренером не ошибся.

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Новый сезон для Семака получится сложнее. Во-первых, нужно защитить титул. Во-вторых, успешно выступить в Лиге чемпионов. Понятное дело, что и для одного, и для другого нужны новые футболисты. Год назад Семаку не купили вообще никого, а сейчас он может рассчитывать на качественное усиление.

Сборы и товарищеские матчи

Из отпуска «Зенит» выйдет 14 июня. Первые 4 дня команда будет тренироваться в Петербурге на базе в Удельном парке, после чего отправится в австрийский Зальфельден, где пробудет до 29 числа.

В Альпах питерцы проведут четыре товарищеских матча:

  • 21 июня — с австрийским «Ваккером»;
  • 25 июня — с болгарским «Левски»;
  • 29 июня — подряд с венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной Звездой».
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А уже 6 июля «Зенит» ждет матч за Суперкубок России против московского «Локомотива».

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