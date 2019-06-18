Почему дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник
Обозреватель «СЭ» Сергей Егоров — о нюансах календаря на старте сезона-2019/20.
Обозреватель «СЭ» Сергей Егоров — о нюансах календаря на старте сезона-2019/20.
Во вторник РПЛ опубликовала на своем сайте расписание первых восьми туров чемпионата. Это уже не структура, не разбивка по турам, а окончательный вариант. И выяснился ряд любопытных моментов.
Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа, в понедельник, и начнется в 20.00. Разумеется, это не могло обрадовать иногородних болельщиков, которые столкнутся с трудностями при посещении матча или будут вынуждены отказаться от поездки в Москву.
Почему так? По моей информации, назначение встречи на такую дату — просьба
Смотрим график спартаковцев с середины августа до начала сентября:
Сумасшедшее расписание: за две недели шесть встреч. Впрочем, москвичи сами устроили себе подобное.
В минувшем мае команда показала (причем второй год подряд) безобразный футбол игру в последнем, 30-м туре против «Оренбурга», потерпела поражение — и нарвалась на квалификацию в ЛЕ вместо того, чтобы обеспечить выход сразу в групповой турнир.
Сейчас получается, даже с учетом не самых сильных соперников в отборе ЛЕ, наступает натуральный календарный ад. И здесь есть вопрос к менеджерам, которые отвечают за календарь. Все клубы РПЛ имеют право высказывать свои пожелания по поводу составления календаря. Обратите внимание, как грамотно все делают армейцы: на старте и финише чемпионата
Впрочем, есть один вариант, который сделает дату встречи с ЦСКА несущественной — если команда Олега Кононова не пройдет третий раунд квалификации. Календарь разгрузится, но что в этом случае произойдет с тренером, сейчас не хочется и думать.
Неизвестно, был ли у сочинцев шанс, чтобы
В 1-м туре дебютанты РПЛ едут в гости к «Спартаку», во 2-м с «Зенитом», далее — «Краснодар». Три подряд тура против
Но это полбеды. В августе у команды Точилина весьма своеобразный график: матчи состоятся 11-го, 16-го, 26-го и 31-го. То есть пауза между турами в
Ситуация «быков» схожа с той, в которой оказался «Спартак». В августе, когда «Краснодару» предстоит отбор в Лигу чемпионов, пройдут встречи с «Зенитом» (3-го) и «Локомотивом» (24-го).
Матч с
Но для «быков» важнее, что 6 или 7 августа пройдет матч 3-го отборочного раунда ЛЧ. Именно поэтому, вероятно, встречу с «Зенитом» не стали сдвигать на воскресенье, 4 августа — чтобы получить больше времени на восстановление.