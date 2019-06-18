Почему дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник

Источник: Спорт-Экспресс

Во вторник РПЛ опубликовала на своем сайте расписание первых восьми туров чемпионата. Это уже не структура, не разбивка по турам, а окончательный вариант. И выяснился ряд любопытных моментов.

Источник: Спорт-Экспресс

Убойный август красно-белых

Дерби «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа, в понедельник, и начнется в 20.00. Разумеется, это не могло обрадовать иногородних болельщиков, которые столкнутся с трудностями при посещении матча или будут вынуждены отказаться от поездки в Москву.

Почему так? По моей информации, назначение встречи на такую дату — просьба красно-белых, оказавшихся зажатыми в августе между играми отборочной стадии Лиги Европы.

Источник: Спорт-Экспресс

Смотрим график спартаковцев с середины августа до начала сентября:

15 августа (четверг) — ответный матч 3-го раунда отбора в Лигу Европы;

19 августа (понедельник) — матч «Спартак» — ЦСКА в РПЛ;

22 августа (четверг) — первый матч 4-го раунда отбора в Лигу Европы;

25 августа (воскресенье) — матч «Крылья Советов» — «Спартак» в РПЛ;

29 августа (четверг) — ответный матч 4-го раунда отбора в Лигу Европы;

1 сентября (воскресенье) — матч «Спартак» — «Зенит» в РПЛ.

Сумасшедшее расписание: за две недели шесть встреч. Впрочем, москвичи сами устроили себе подобное.

В минувшем мае команда показала (причем второй год подряд) безобразный футбол игру в последнем, 30-м туре против «Оренбурга», потерпела поражение — и нарвалась на квалификацию в ЛЕ вместо того, чтобы обеспечить выход сразу в групповой турнир.

Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас получается, даже с учетом не самых сильных соперников в отборе ЛЕ, наступает натуральный календарный ад. И здесь есть вопрос к менеджерам, которые отвечают за календарь. Все клубы РПЛ имеют право высказывать свои пожелания по поводу составления календаря. Обратите внимание, как грамотно все делают армейцы: на старте и финише чемпионата красно-синие получают достаточно простых соперников. Не знаю, учитывал ли «Спартак» такой напряженный август, но наличие дерби в этом месяце, а также игра с «Зенитом» в День знаний выглядит недоработкой. Безусловно, стоило только написать обращение, чтобы не получать за эти две недели топ-оппонентов. Очевидно же, что и ЦСКА, и питерцам выгодно именно на этом отрезке встретиться со «Спартаком».

Источник: Спорт-Экспресс

Красно-белые, попросив передвинуть дерби на понедельник, явно хотят получить больше времени на восстановление именно перед битвой с ЦСКА, пожертвовав отдыхом перед ответным матчем в ЛЕ.

Впрочем, есть один вариант, который сделает дату встречи с ЦСКА несущественной — если команда Олега Кононова не пройдет третий раунд квалификации. Календарь разгрузится, но что в этом случае произойдет с тренером, сейчас не хочется и думать.

Источник: Спорт-Экспресс

Кошмар для «Сочи»

Неизвестно, был ли у сочинцев шанс, чтобы как-то повлиять на календарь до того, как его опубликовали, но им хочется посочувствовать. Прежде всего, главному тренеру Александру Точилину.

В 1-м туре дебютанты РПЛ едут в гости к «Спартаку», во 2-м с «Зенитом», далее — «Краснодар». Три подряд тура против топ-клубов на старте, а уже в 5-м туре — ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Но это полбеды. В августе у команды Точилина весьма своеобразный график: матчи состоятся 11-го, 16-го, 26-го и 31-го. То есть пауза между турами в какой-то момент достигает пяти дней, а затем — десяти. Как Точилину строить тренировочный процесс?

Ловушка для «Краснодара»

Ситуация «быков» схожа с той, в которой оказался «Спартак». В августе, когда «Краснодару» предстоит отбор в Лигу чемпионов, пройдут встречи с «Зенитом» (3-го) и «Локомотивом» (24-го).

Источник: Спорт-Экспресс

Матч с сине-бело-голубыми — самый резонансный. На стадионе в Петербурге 2 августа в 19.30 выступает группа Rammstein, а спустя сутки, в 21.30, состоится игра РПЛ. То, как станут разбирать концертные конструкции, будет самым крутым квестом в недолгой истории «Газпром Арены».

Но для «быков» важнее, что 6 или 7 августа пройдет матч 3-го отборочного раунда ЛЧ. Именно поэтому, вероятно, встречу с «Зенитом» не стали сдвигать на воскресенье, 4 августа — чтобы получить больше времени на восстановление.