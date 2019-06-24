Футболист Козлов покинул «Динамо»
ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе защитника команды Алексея Козлова. Об этом в понедельник сообщила
ТАСС, 24 июня. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе защитника команды Алексея Козлова. Об этом в понедельник сообщила
Отмечается, что 32-летний футболист покинул клуб
«Мы благодарим Алексея за профессионализм, трудолюбие и самоотверженную игру, которую он демонстрировал в составе “Динамо”. И, конечно, мы всегда будем помнить твой шикарный гол в ворота бельгийского “Андерлехта” в
«Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба “Динамо” за те годы, что я провёл здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее. Динамовский этап карьеры — замечательное для меня время, этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моем сердце. Где бы я теперь не играл, как бы не сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за “Динамо”», — сказал Козлов.
Козлов перешел в «Динамо» из краснодарской «Кубани» в 2014 году, за московский клуб он провел 115 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач. В сезоне-2016/17 защитник помог «Динамо» вернуться в Российскую
Помимо «Динамо» и «Кубани», Козлов выступал за КАМАЗ (Набережные Челны) и немецкий «Бергедорф».