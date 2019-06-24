Футболист Козлов покинул «Динамо»

«Мы благодарим Алексея за профессионализм, трудолюбие и самоотверженную игру, которую он демонстрировал в составе “Динамо”. И, конечно, мы всегда будем помнить твой шикарный гол в ворота бельгийского “Андерлехта” в плей-офф Лиги Европы. Желаем тебе удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении команды.

«Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба “Динамо” за те годы, что я провёл здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее. Динамовский этап карьеры — замечательное для меня время, этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моем сердце. Где бы я теперь не играл, как бы не сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за “Динамо”», — сказал Козлов.