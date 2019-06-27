На самом деле РФС ужесточил лимит. Вот почему клубам РПЛ станет хуже

Источник: Спорт РИА Новости

Тарас Барабаш

Разговорам о том, что лимит в российском футболе надо отменить, уже больше десяти лет. Правда, до сих пор они так разговорами и остаются. Пока в матчах чемпионата России в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть иностранцев, при этом нет ограничения по количеству легионеров в заявке на сезон. Но с чемпионата, который начнется в 2020 году, все изменится.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, которому предстоит вместе со своей командой выступить в Лиге чемпионов, сказал РИА Новости, что новый лимит должен понравиться всем тренерам РПЛ.

«Я воспринял эту новость совершенно положительно. На мой взгляд, это правильное решение. Думаю, и все тренеры в этом плане его поддержат. Будем работать по этому лимиту, для нас это закон, вот и все», — сказал Семин.

Про закон Юрий Павлович прав — следовать ему действительно придется. Но есть и несогласные.

Вот, например, слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева: «Такой регламент создает большие проблемы для клубов, которые играют на европейской арене, будь то Лига чемпионов или Лига Европы. Кроме того, имея контракты с рядом игроков, которые выходят за пределы будущего сезона, возникает вопрос: а что с ними делать? У нас уже была ситуация, когда мы были вынуждены расставаться с иностранцами, которые были на первых ролях в «Зените».

Вторит боссу и главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отмечающий, что новый лимит существенно ослабит потенциал российских клубов в Европе.

А речь тут вот о чем. Представим ситуацию: сразу несколько легионеров в составе одной команды получают тяжелые травмы. Как раз с «Зенитом» такая история приключилась совсем недавно: надолго выбыли Маммана, Нобоа, Маркизио. Кроме того, часто так бывает, что легионер теряет мотивацию прямо посреди сезона: вспомним Леандро Паредеса, который грезил об игре за топ-клуб, и в итоге перешел в «ПСЖ». При новом лимите «Зенит» в такой ситуации в лучшем случае остался бы с пятью здоровыми и мотивированными легионерами. А то и с четырьмя. И это ли не ужесточение? При этом мы помним, что в Лиге Европы петербургский клуб выступал зачастую с большим количеством иностранцев в основе, нежели в матчах РПЛ. А если предстоит игра в Лиге чемпионов, и тот же условный «Зенит» не сможет рассчитывать на ведущих игроков-иностранцев, что тогда? Быть ему мальчиком для битья?

Сторонники нового лимита могут привести весомый аргумент в пользу формулы «8+17»: российские игроки получат шанс развиваться. Но тут важно понимать, что ничего в этой системе координат не потеряют лишь ведущие российские клубы и их владельцы, как Леонид Федун и Сергей Галицкий. Крупные клубы будут только богатеть: у «Спартака», «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» есть собственные школы/академии, которые каждый год выпускают массу футболистов, разбредающихся в том числе и по другим командам. В том числе по тем, что едва сводят концы с концами. По клубам, которым обременительно содержание даже основы, не то что школы или академии.

Раньше в борьбу ведущей российской пятерки при грамотной селекции могли вклиниться условные «Рубин» или «Ростов», но с новым лимитом представить подобное практически нереально, ведь нетопы будут ждать, кода влиятельные клубы российского чемпионата протянут им руку помощи в виде футболистов из своих академий. И тут еще вопрос — предоставят ли они в такой ситуации возможность своим воспитанникам играть против себя же.

«Пятерка богатых клубов будет снимать сливки и отдавать весь неликвид остальным. Раньше можно было иметь 12−14 иностранцев, а теперь ты вынужден иметь 17 россиян. И это в основном выпускники академий больших клубов. За этих выпускников надо платить богатым, в итоге большая часть РПЛ становится вассалами этой пятерки. Получается, 11 клубов будут обслуживать 5 богатых. Это было видно в последнее время на примере «Спартака» и самарских «Крыльев Советов», — такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА Новости высказал известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

Долгие годы мы вели ожесточенную борьбу с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, а теперь готовы собственными руками пилить сук, на который взгромоздились. Или нам не нужны три команды в Лиге чемпионов?

Четкий ответ на вопрос, как решить эту проблему, в очередной раз дал Валерий Газзаев, который в 2005 году выиграл с московским ЦСКА Кубок УЕФА.

«Я вообще против того, чтобы был лимит. Должна быть естественная конкуренция, тогда уровень мастерства команд будет выше, особенно на международной арене. Российские футболисты будут конкурировать с иностранными, и расти будут и мастерство, и уровень, и класс игроков. Это скажется и на национальной сборной. Все должно быть не искусственно, а естественно. Я имею в виду конкуренцию», — сказал Газзаев РИА Новости.

Но если представить, что вымощенная благими намерениями дорога приведет в ад, то сможет ли большое руководство принять то самое решение о полной отмене лимита? Сможет ли в этом случае признать свою ошибку? Мировая история, увы, дает на этот вопрос вполне конкретные ответы. Alea iacta est — жребий брошен. Рубикон перейден.