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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проблема доморощенных игроков: большая половина клубов РПЛ — в зоне риска

С сезона-2020/21 в премьер-лиге появится не только новый лимит (8+17 в заявке), но и изменится трактовка термина «доморощенный игрок». Из-за этого многие клубы столкнутся с трудностями.

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Источник: Спорт-Экспресс

Новые правила

С сезона-2018/19 заявка клубов РПЛ сократилась с 35 до 25 футболистов. Кроме того, их обязали включать в заявку как минимум двух доморощенных игроков. Доморощенным считался футболист, который находился в системе клуба не менее 36 месяцев с 12 до 23 лет.

С сезона-2020/21 трактовка понятия будет иной — «футболист, который в возрасте от 15 лет до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в клубе, включившем его в заявку для участия в чемпионате, или спортивной школе клуба». Кроме того, самих доморощенных игроков клубам нужно будет заявить больше — не двух, а четырех. Если клуб не соблюдает правило, его заявка сокращается.

Что это значит? Заявка состоит из 25 футболистов, в ней четыре игрока должны быть воспитанниками клуба — точнее, провести минимум три года в системе с 15 до 21 года. Иначе заявка будет сокращена: если доморощенных игроков только три — до 24 футболистов, если два — до 23-х, если один — до 22-х, если ни одного — до 21.

Важное уточнение: доморощенному игроку может быть и 22 года, и 30, и даже 45 лет. Главное — чтобы с 15 до 21 года он числился игроком клуба (или его школы) в течение трех лет.

Первая пятерка: все хорошо

Можете не вдаваться в юридические термины и цифры. Главная мысль этого правила — клубам теперь очень важно, чтобы в его составе был зрелый игрок, воспитанный им самим. В конце концов, наполнение самой заявки — не проблема. Можно же включить 21 человека вне правил и добавить четверку доморощенных игроков из молодежки. Только тренер все равно будет формировать состав из 21 футболиста. Поэтому чем больше «своих» топ-игроков, тем лучше.

У «Зенита» с этим порядок. В клубе будто предвидели изменения в регламенте, поэтому два года назад вернули Кузяева и Михаила Кержакова. Еще есть Терентьев и Бабурин, а также юные Мусаев и Скроботов, которые через год могут сделать качественный скачок. В общем, «правило четырех доморощенных» на «Зенит» несильно повлияет.

У «Локомотива» все еще проще: есть Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов, Лысов, Тугарев, Коченков — новое правило в Черкизове не заметят. В «Краснодаре» тоже: время идет, академия работает, каждый год сильных выпускников все больше. Сулейманов, Игнатьев, Сафонов, Уткин — уже мощный костяк своих. Если бы «Краснодар» не отпустил Комличенко, он бы тоже считался доморощенным игроком.

ЦСКА заметно освежил состав, в том числе за счет своей молодежи — Чалов, Чернов, Кучаев, Жиронкин… Плюс — в обойме преданные клубу Дзагоев и Щенников, а также Акинфеев и его дублеры (Помазун и Кырнац). В арендах — Макаров, Жамалетдинов, Хосонов и Гордюшенко. Все перечисленные — доморощенные игроки.

У «Спартака» тоже все в порядке. Кутепову и Селихову не хватает года, чтобы считаться доморощенными. Зато ими являются Рассказов, Максименко, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Мелкадзе, братья Бакаевы и даже Ананидзе — в итогах исполкома РФС не указано, что доморощенный футболист обязательно должен быть россиянином.

Середняки и аутсайдеры: все плохо

Квинтет флагманов премьер-лиги — вне зоны риска. Но остальным клубам точно придется туго. К примеру, за «Арсенал» из доморощенных футболистов в минувшем чемпионате сыграл только хавбек Ивакин (21 минута в сумме), за «Оренбург» — никто.

Капитан «Ахмата» Уциев — с детства в структуре клуба, как и Халид Кадыров. Из аренд летом вернулись еще два доморощенных игрока — форварды Садаев и Ахъядов. Со скрипом, но грозненцы в «правило четырех» вписываются.

Тревогу стоит бить «Ростову» — в клубе сейчас нет доморощенных игроков уровня первой команды. «Уралу» тоже нужно что-то делать — в составе из своих можно выделить только 22-летнего Артема Юсупова, который мелькнул в трех матчах прошлого чемпионата.

«Рубин» обновляет состав, так что там сейчас будет много доморощенных игроков. Вопрос лишь в их качестве. Пока мы можем отметить лишь защитников Абдуллина и Степанова, а также форварда Сагитова. Все — 2000 года рождения.

У «Динамо» давняя история и сильная академия, так что переживать ему не о чем. Шунин — бело-голубой навсегда, его сменщик Лещук тоже доморощенный, вы уже так же слышали и о Грулеве, Терехове и Москвичеве.

В хвосте таблицы все сложно. За «Уфу» из доморощенных в прошлом чемпионате сыграл только Безденежных, за «Крылья» — хавбек молодежки Киселев (1 матч). У «Тамбова» есть 20-летний полузащитник Лазуткин и 19-летний нападающий Рагулькин — и, в общем-то, больше выделить некого. Хотя из доморощенных еще есть форвард Часовских, но он только вернулся из аренды в «Луч-Энергию».

А у «Сочи» — особая история. Клуб появился только в прошлом году, но юридически — это наследник петербургского «Динамо». Поэтому доморощенными игроками будут считаться воспитанники бело-голубого невского клуба. Но «Сочи» это не спасет — в основной обойме нет подходящих кандидатов.

Выходит, что в безопасности могут себя чувствовать только клубы верхней пятерки, в относительной безопасности — «Ахмат», «Динамо» и «Рубин». Это лишь половина участников премьер-лиги. Остальным нужно свыкнуться с мыслью, что заявку придется сокращать — за год они вряд ли массово взрастят сильных футболистов.

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