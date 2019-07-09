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18:20 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче

ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.

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Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые в составе «Рубина» на поле появился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, летом перешедший из грузинского «Рустави». С февраля по июнь 2019 года игрок выступал на правах аренды за московский «Локомотив».

ЦСКА в первом туре предстоящего чемпионата России сыграет 14 июля в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Рубин» 15 июля встретится на выезде с «Локомотивом».

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