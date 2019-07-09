Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче

Хет-триком отметился Арнор Сигурдссон (14-я, 79-я и 80-я минуты), еще один гол забил Федор Чалов (86, с пенальти).

Впервые в составе «Рубина» на поле появился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, летом перешедший из грузинского «Рустави». С февраля по июнь 2019 года игрок выступал на правах аренды за московский «Локомотив».