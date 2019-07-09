Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.
ТАСС, 9 июля. Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский «Рубин» в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.
Впервые в составе «Рубина» на поле появился 18-летний грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, летом перешедший из грузинского «Рустави». С февраля по июнь 2019 года игрок выступал на правах аренды за московский «Локомотив».
ЦСКА в первом туре предстоящего чемпионата России сыграет 14 июля в гостях с самарскими «Крыльями Советов», «Рубин» 15 июля встретится на выезде с «Локомотивом».