У Тарасова конфликт с «Локо»: клуб отказался оплачивать операцию, Кикнадзе угрожает судом

Источник: Sport24

С чего все началось?

В последней игре сезона-2018/19 (26 мая с «Уфой» — 1:0) Дмитрий Тарасов вышел на замену, через 12 минут получил травму и покинул поле на носилках. 22 июня полузащитник перенес операцию и выбыл на 2 месяца. Через 8 дней его контракт с клубом закончился — «Локомотив» объявил, что Тарасов покидает клуб. Первый официальный матч «Локо» в сезоне — с «Зенитом» за Суперкубок — Тарасов смотрел с трибуны. А после рассказал, что клуб расстался очень неприятно и в ближайшее время он расскажет всю правду.

Источник: 1tv.ru

Кикнадзе рассматривает вариант с судом

Несмотря на конфликт с клубом, Тарасов пришел на встречу команды с болельщиками — помахал трибунам костылями и получил серебряную медаль, а позже узнал, что, возможно, придется судиться.

— О том, что он покинет наш клуб, Тарасову сообщил я, — сказал Василий Кикнадзе. — Он в этот момент находился в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «хорошо» на его СМС о том, что он будет оперироваться, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда.

Версия Тарасова: Кикнадзе сначала пошел навстречу, но после завершения контракта не разрешил даже восстановиться в дубле и отказался оплатить операцию

Утром Тарасов ответил Кикнадзе в инстаграме: «Несмотря на то, что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с “Локо”. Девять прекрасных лет невозможно омрачить такими моментами. Спасибо большое Семину Юрию Павловичу за то, что позвал меня на награждение. Да и вообще — спасибо огромное за все».

Через несколько часов на ютуб-канале рэпера T-Killah вышло интервью с Тарасовым. Оно было взято по пути на матч с «Зенитом».

Я жаловался на проблемы с ахиллом где-то полгода. Последние три матча играл на уколах. С «Уфой» я вышел на замену: получил травму, меня унесли на носилках. Прошел обследование: сказали, что тяжелый надрыв и восстанавливаться нужно два месяца. Я хромал, не мог ходить. Дмитрий Тарасов

— У нас был отпуск. Я сделал дома укол и улетел отдыхать в Турцию. Вернулся и встретился с генеральным директором (речь о Василии Кикнадзе — Sport24). Мы разговаривали часа 1,5−2. Все по-доброму, очень душевно. Но мне дали понять, что со мной не будут продлевать контракт. Он у меня действовал еще где-то полмесяца. А команда же собирается на медосмотр, летит на сборы. Я сказал: «Василий Александрович, можно я тогда не полечу?». Хотя по контракту должен был. Но попросил полететь на реабилитацию в Рим — у «Локомотива» контракт с клиникой «Вилла Стюарт». Сказал: «Я бы занялся ногой. Мне надо восстановиться и найти команду». Кикнадзе ответил: «Да, без проблем. Мы все сделаем». Пришел на УЗИ в Москве с полной уверенностью, что есть улучшения, а мне говорят, что необходима операция.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E6BcSvoNyDk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прилетаю с женой в Рим. Сказал: получил повреждение в матче, обследуйте меня и скажите, как лечить. Врач долго смотрел и повторил те же слова, которые мне сказали на УЗИ: необходима операция. Я, честно говоря, ##### [офигел] — мне отказали в продлении контракта, восстановление после операции займет 2−2,5 месяца, а трансферное окно закроется в августе. Я осознал, в какую жопу я попал.

После этого я пришел попросить свой родной клуб, в котором провел 9 лет, помощи: восстановиться, например, с дублем. Чтобы набрать форму. Я все это объяснил и получил в ответ категоричное: «Нет». Но дальше я просто охренел. Окей, мне сказали «нет». Но потом меня спрашивают в лоб: «А тебе кто будет операцию оплачивать?». У меня давление поднялось или упало, не знаю. Я был в шоке. Ответил: «Ну, клуб. Мы же с вами разговаривали две недели назад». Мне ответили: «Мы говорили про реабилитацию». Я напомнил: «Но у вас же контракт с этой клиникой. Я делал операцию, когда у меня еще был период контракта. Операцию я сделал 20 июня, а контракт был рассчитан до 30-го».

Какая цена вопроса? 10 тысяч евро. Не знаю, зажал клуб или нет, но мне так ответили.

***

Источник: Sport24



На встрече «Локомотива» с болельщиками тему Тарасова поднимали несколько раз. Фанаты говорили, что «Дима пережил даже Смородскую и Бузову» и интересовались, готовы ли действующие игроки команды ему помочь (Чорлука сказал, что — да). После реплики Кикнадзе про суд один из болельщиков уточнил у генерального директора, не станет ли уход важных игроков — Тарасова и Гильерме — пиковым моментом, который настроит друг против друга руководство и болельщиков?

Читайте также Новый изгой Зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»

— Это ваша позиция. Моя — жить надо по средствам, а не в долг у следующих поколений. Сейчас мы расплачиваемся за трансферную кампанию прошлого года. Если бы вышли из группы Лиги чемпионов, наверное, проблем было бы меньше. Но надежды не оправдались.