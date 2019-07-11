«Краснодар» расторг контракт с футболистом Шишкиным

Контракт с 32-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Вторую часть прошедшего сезона Шишкин провел в аренде в самарских «Крыльях Советов», проведя за команду 12 игр в премьер-лиге и две в Кубке России.

Защитник перешел в «Краснодар» на правах аренды из «Локомотива» в январе 2017 года. В июне того же года подписал трехлетний контракт с краснодарским клубом на правах свободного агента. Всего он провел за команду 34 матча, забив один гол и отдав две результативные передачи.