«Спартак» вернул полосу, «Зенит» вдохновился морем. В чем команды РПЛ будут играть в новом сезоне

Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брейдаблик
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стьярнан
Левадия
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Гонвед
Жальгирис В
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Широки Бриег
Кайрат
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Корк Сити
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Клифтонвилл
Хеугесунн
01
Футбол. Еврокубки
11.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Абердин
РоПС
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Европа
Легия
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Стяуа
Милсами
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Чукарички
Бананц
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Зета
Види
15
Футбол. Еврокубки
11.07
ДАК
Краковия
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
РФШ
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Фола
Чихура
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Мальме
Баллимена Юнайтед
70
Футбол. Еврокубки
11.07
Бранн
Шэмрок Роверс
22
Футбол. Еврокубки
11.07
Маккаби Хайфа
Мура
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Дебрецен
Кукеши
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Крусейдерс
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Бреннбю
Интер Т
41
Футбол. Еврокубки
11.07
Мольде
КР Рейкьявик
71
Футбол. Еврокубки
11.07
Академия Пандев
Зриньски
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Шахтер С
Хибернианс
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Сперанца Н
Нефтчи
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Радник Б
Спартак Тр
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Динамо Тб
Энгордани
60
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис К
Аполлон
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Лиепая
Динамо Мн
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Ружомберок
Левски
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Ритеряй
Клаксвик
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Бальцан
Домжале
34
Футбол. Еврокубки
11.07
КуПС
Витебск
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Флора
Раднички Н
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Сабаил
Университатя Кр
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Транс
Будучност
02
Футбол. Еврокубки
11.07
АЕК Л
Петрокуб
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Алашкерт
ФК Македония
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Вентспилс
Теута
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Ордабасы
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Пюник
Шкупи
33
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11 июля, источник: Sport24

«Спартак» вернул полосу, «Зенит» вдохновился морем. В чем команды РПЛ будут играть в новом сезоне

Половина клубов пока без новинок.

Наверх
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Уже в пятницу стартует новый сезон в Российской Премьер-лиге. И параллельно с командами, которые готовятся выйти на футбольное поле, работали и экипировщики клубов, разрабатывая новые дизайны для игровых футболок.

«Зенит» представил форму на своем стадионе. Палитра получилась стандартной — домашнаяя форма была лазурной, выездная — белой. И вновь, как уже и много сезонов подряд, в форме обыгрываются стрелка и морская тематика.

Источник: Sport24

«Локомотив» обновился кардинально. На этот раз у железнодорожников не будет красной формы. Домашний комплект стал зеленым. Выездная форма осталась белой. Но с крупными зелеными вставками.

Источник: Sport24

Есть у железнодорожников и третий комплект формы. Он графитовый. Как раз в таком окрасе «Локомотив» проводил свой чемпионский матч против «Зенита» весной 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Краснодара» все без изменений. Черно-зеленый дом, белоснежный выезд. Получилось довольно футуристично.

Источник: Sport24

Болельщики московского «Спартака» могут радоваться. На домашний комплект формы вернули белую полосу. С выездного вариианта полоса тоже никуда не делась. Теперь все согласно традициям.

Источник: Sport24

И еще одно новшество красно-белых. На игровых майках клуба появится специальный знак в память о трагедии, произошедшей в «Лужниках» 20 октября 1982 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» уже вовсю продают новые формы в своих магазинах — онлайн и оффлайн. Другие клубы пока ограничились исключительно презентациями.

«Урал» сменил экипировщика. И презентовал форму, заставив игроков команды прыгнуть в бассейн.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Рубина» обновление серьезное. Изменилась не только фомра, но и логотип. В пятый раз за семь лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обновился и «Ростов». Цвета остались неизменными — синий и желтый. Какой из них домашний, а какой выездной — поди разбери.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московское «Динамо» уже давно приучило нас к видеороликам. Так что было бы странно, если для презентации новой формы был выбран другой жанр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу половина клубов РПЛ пока с презентацией тянет. И если от «Арсенала», «Оренбурга», «Ахмата», «Крыльев Советов», «Уфы», «Тамбова» и «Сочи» этого можно было ожидать, то наличие ЦСКА в этой компании немного смущает. Даже на недавней встрече команды с болельщикам не было ни намека на появление у армейцев новой формы. С другой стороны, в прошлом году ЦСКА обновился как раз перед стартом Лиги чемпионов. Возможно, это превращается в традицию и надо просто дождаться осени.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Боюсь, женская сексуальность окажется под запретом уже скоро». Самая горячая хоккейная журналистка
Горячие девушки самых дорогих русских в Америке: миссис Овечкина, дочь Знарка, телеведущая
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
Ушедший из спорта Лебедев назвал лучшие моменты карьеры
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Панарин и Бобровский устроили танцевальный баттл под хиты
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь