«Спартак» вернул полосу, «Зенит» вдохновился морем. В чем команды РПЛ будут играть в новом сезоне
Половина клубов пока без новинок.
Половина клубов пока без новинок.
Уже в пятницу стартует новый сезон в Российской
«Зенит» представил форму на своем стадионе. Палитра получилась стандартной — домашнаяя форма была лазурной, выездная — белой. И вновь, как уже и много сезонов подряд, в форме обыгрываются стрелка и морская тематика.
«Локомотив» обновился кардинально. На этот раз у железнодорожников не будет красной формы. Домашний комплект стал зеленым. Выездная форма осталась белой. Но с крупными зелеными вставками.
Есть у железнодорожников и третий комплект формы. Он графитовый. Как раз в таком окрасе «Локомотив» проводил свой чемпионский матч против «Зенита» весной 2018 года.
У «Краснодара» все без изменений.
Болельщики московского «Спартака» могут радоваться. На домашний комплект формы вернули белую полосу. С выездного вариианта полоса тоже никуда не делась. Теперь все согласно традициям.
И еще одно новшество
«Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» уже вовсю продают новые формы в своих магазинах — онлайн и оффлайн. Другие клубы пока ограничились исключительно презентациями.
«Урал» сменил экипировщика. И презентовал форму, заставив игроков команды прыгнуть в бассейн.
У «Рубина» обновление серьезное. Изменилась не только фомра, но и логотип. В пятый раз за семь лет.
Обновился и «Ростов». Цвета остались неизменными — синий и желтый. Какой из них домашний, а какой выездной — поди разбери.
Московское «Динамо» уже давно приучило нас к видеороликам. Так что было бы странно, если для презентации новой формы был выбран другой жанр.
Сразу половина клубов РПЛ пока с презентацией тянет. И если от «Арсенала», «Оренбурга», «Ахмата», «Крыльев Советов», «Уфы», «Тамбова» и «Сочи» этого можно было ожидать, то наличие ЦСКА в этой компании немного смущает. Даже на недавней встрече команды с болельщикам не было ни намека на появление у армейцев новой формы. С другой стороны, в прошлом году ЦСКА обновился как раз перед стартом Лиги чемпионов. Возможно, это превращается в традицию и надо просто дождаться осени.