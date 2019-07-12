Кварацхелия рассказал, почему ушёл из «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры о полноценном договоре с «Локо» начались с того самого момента, как я пришёл в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры.

После рестарта чемпионата, «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт ещё на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба.