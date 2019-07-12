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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Кварацхелия рассказал, почему ушёл из «Локомотива»

Полузащитник Хвича Кварацхелия рассказал об уходе из московского «Локомотива». Этим летом 18-летний грузинский футболист отказался от предложения «железнодорожников» и заключил соглашение с казанским «Рубином».

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Источник: РИА "Новости"

«Переговоры о полноценном договоре с «Локо» начались с того самого момента, как я пришёл в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры.

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После рестарта чемпионата, «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт ещё на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба.

«Рубин» сразу предложил подписать контракт на пять лет. То есть, что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределённость просто исключена, — приводит слова полузащитника национальной команды Грузии Sport24.

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