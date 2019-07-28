Азмун забил «Оренбургу» уже на 11-й секунде. «Зенит» снова победил в «Газпром» — дерби
В пятый раз подряд.
В пятый раз подряд.
Когда команда из Оренбурга впервые попала в
Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным.
Тем не менее «Газпром» остался на футболках «Оренбурга», а матчи команды против «Зенита» стали называть «газовым дерби». Питерцы своему филиалу пока шансов не дали: в сезоне 2016/17 одержали две победы по 1:0, а в прошлом золотом — 2:1 и 3:1. Причем 31 марта на «Газпром Арене» пришлось отыгрываться: в первом тайме забил Алексей Сутормин, но после перерыва «Оренбург» прибил дубль Азмуна и выстрел Ракицкого со штрафного.
Этим летом о связях «Оренбурга» и «Зенита» заговорили снова — как раз в контексте Сутормина. Все уже были готовы, что лидер небольшой команды вернется в Питер, как он вдруг в обход больших боссов «Газпрома» отправился в «Рубин», который просто предложил футболисту лучшие условия. Как все закончилось, вы, конечно, знаете.
На выезде в Оренбург скандальный полузащитник появился в старте. По сравнению с составом на «Сочи» вообще произошло всего одно изменение: Дзюба вернулся после болезни.
Именно Артем и сделал очередной ассист. Уже на 11-й секунде! Дзюба получил пас от соперника недалеко от штрафной, выкатил мяч Азмуну, который быстро реализовал выход один на один. Раньше у иранца возникали с этим проблемы.
Второй шанс — в более легкой ситуации — Сердар реализовать не смог. Футболисты «Оренбурга» пытались выполнить искусственный офсайд на чужой половине поля или же Сиваков пытался перехватить пас на форварда, непонятно. Но Азмун убежал к штрафной, там накрутил защитника и внешней стороной стопы пытался закатить в угол, попав в штангу.
В первом тайме «Оренбург» тоже порол моменты — их было даже больше, чем у «Зенита». Все началось с Деспотовича, который в упор не смог прошить Лунева. Потом зажигал защитник Терехов: бил в угол, в перекладину, в упор не попадал по пустым воротам.
Зато после перерыва «Зенит» уже бил пенальти. Арбитр Карасев решил, что оренбургский центрбек Козлов перекрывал навес в штрафную рукой. При этом, кажется, нарушения не было: локоть был прижат, сам Савелий пытался увернуться.
Но VAR до Оренбурга в этом туре не доехал, повезло только дерби ЦСКА и «Локо». Поэтому пенальти отменен не был — его уверенно реализовал Артем Дзюба.
Получив преимущество 2:0, Семак снял обоих нападающих. Иранца заменил Ерохин, Дзюбу — Жирков, и «Зенит» стал чаще прижиматься к своим воротам. И чуть не привез пенальти себе: Барриос, вынося мяч из штрафной, выставил вперед руку и ей сыграл. Карасев промолчал.
«Зенит» пока идет по чемпионскому графику, выиграв три матча из трех. С «Оренбургом» статистика тоже продолжает быть стопроцентной: пять побед из пяти.
РПЛ, 3-й тур.
«Оренбург» — «Зенит» — 0:2 (0:1).
Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (пен).
«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).
«Зенит»: Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Иванович, Сантос, Оздоев, Барриос, Сутормин, Дриусси, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78).
Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 — Дзюба, 65; Сутормин, 77; Дуглас Сантос, 80.
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