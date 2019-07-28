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16:58 (мск), источник: Sport24

Азмун забил «Оренбургу» уже на 11-й секунде. «Зенит» снова победил в «Газпром» — дерби

В пятый раз подряд.

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Когда команда из Оренбурга впервые попала в Премьер-лигу, ей пришлось сменить имя. «Газовик», который прямо представлял титульного спонсора «Газпром Добыча Оренбург», сменили на более нейтральный — по названию города.

Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным.
Виталий Мутко — в интервью «Матч ТВ» в 2016-м

Тем не менее «Газпром» остался на футболках «Оренбурга», а матчи команды против «Зенита» стали называть «газовым дерби». Питерцы своему филиалу пока шансов не дали: в сезоне 2016/17 одержали две победы по 1:0, а в прошлом золотом — 2:1 и 3:1. Причем 31 марта на «Газпром Арене» пришлось отыгрываться: в первом тайме забил Алексей Сутормин, но после перерыва «Оренбург» прибил дубль Азмуна и выстрел Ракицкого со штрафного.

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Этим летом о связях «Оренбурга» и «Зенита» заговорили снова — как раз в контексте Сутормина. Все уже были готовы, что лидер небольшой команды вернется в Питер, как он вдруг в обход больших боссов «Газпрома» отправился в «Рубин», который просто предложил футболисту лучшие условия. Как все закончилось, вы, конечно, знаете.

На выезде в Оренбург скандальный полузащитник появился в старте. По сравнению с составом на «Сочи» вообще произошло всего одно изменение: Дзюба вернулся после болезни.

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Именно Артем и сделал очередной ассист. Уже на 11-й секунде! Дзюба получил пас от соперника недалеко от штрафной, выкатил мяч Азмуну, который быстро реализовал выход один на один. Раньше у иранца возникали с этим проблемы.

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  • Это самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах России: пал рекорд Алексея Ионова, который огорчил «Ростов» на 12-й секунде в 2011-м. Абсолютный рекорд принадлежит Юрию Герасимову: в 1983-м он забил «Нефтчи» на 10-й секунде. Столько же потребовалось спартаковцу Эммануэлю Эменике, чтобы забить «Алании» в 2012-м — это рекорд чемпионата России.

Второй шанс — в более легкой ситуации — Сердар реализовать не смог. Футболисты «Оренбурга» пытались выполнить искусственный офсайд на чужой половине поля или же Сиваков пытался перехватить пас на форварда, непонятно. Но Азмун убежал к штрафной, там накрутил защитника и внешней стороной стопы пытался закатить в угол, попав в штангу.

В первом тайме «Оренбург» тоже порол моменты — их было даже больше, чем у «Зенита». Все началось с Деспотовича, который в упор не смог прошить Лунева. Потом зажигал защитник Терехов: бил в угол, в перекладину, в упор не попадал по пустым воротам.

Зато после перерыва «Зенит» уже бил пенальти. Арбитр Карасев решил, что оренбургский центрбек Козлов перекрывал навес в штрафную рукой. При этом, кажется, нарушения не было: локоть был прижат, сам Савелий пытался увернуться.

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Но VAR до Оренбурга в этом туре не доехал, повезло только дерби ЦСКА и «Локо». Поэтому пенальти отменен не был — его уверенно реализовал Артем Дзюба.

Получив преимущество 2:0, Семак снял обоих нападающих. Иранца заменил Ерохин, Дзюбу — Жирков, и «Зенит» стал чаще прижиматься к своим воротам. И чуть не привез пенальти себе: Барриос, вынося мяч из штрафной, выставил вперед руку и ей сыграл. Карасев промолчал.

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«Зенит» пока идет по чемпионскому графику, выиграв три матча из трех. С «Оренбургом» статистика тоже продолжает быть стопроцентной: пять побед из пяти.

РПЛ, 3-й тур.

«Оренбург» — «Зенит» — 0:2 (0:1).

Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (пен).

«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).

«Зенит»: Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Иванович, Сантос, Оздоев, Барриос, Сутормин, Дриусси, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78).

Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 — Дзюба, 65; Сутормин, 77; Дуглас Сантос, 80.

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