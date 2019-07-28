Азмун забил «Оренбургу» уже на 11-й секунде. «Зенит» снова победил в «Газпром» — дерби

Когда команда из Оренбурга впервые попала в Премьер-лигу, ей пришлось сменить имя. «Газовик», который прямо представлял титульного спонсора «Газпром Добыча Оренбург», сменили на более нейтральный — по названию города.

Не должно быть в одной лиге клубов, принадлежащих одной структуре. Это надо понимать. С этой точки зрения лицензирование будет совершенно беспристрастным. Виталий Мутко — в интервью «Матч ТВ» в 2016-м

Тем не менее «Газпром» остался на футболках «Оренбурга», а матчи команды против «Зенита» стали называть «газовым дерби». Питерцы своему филиалу пока шансов не дали: в сезоне 2016/17 одержали две победы по 1:0, а в прошлом золотом — 2:1 и 3:1. Причем 31 марта на «Газпром Арене» пришлось отыгрываться: в первом тайме забил Алексей Сутормин, но после перерыва «Оренбург» прибил дубль Азмуна и выстрел Ракицкого со штрафного.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg_vHbZBxO1/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg_vHbZBxO1/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bg_vHbZBxO1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @leshkasut</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-31T17:24:43+00:00">31 Мар 2018 в 10:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этим летом о связях «Оренбурга» и «Зенита» заговорили снова — как раз в контексте Сутормина. Все уже были готовы, что лидер небольшой команды вернется в Питер, как он вдруг в обход больших боссов «Газпрома» отправился в «Рубин», который просто предложил футболисту лучшие условия. Как все закончилось, вы, конечно, знаете.

На выезде в Оренбург скандальный полузащитник появился в старте. По сравнению с составом на «Сочи» вообще произошло всего одно изменение: Дзюба вернулся после болезни.

Именно Артем и сделал очередной ассист. Уже на 11-й секунде! Дзюба получил пас от соперника недалеко от штрафной, выкатил мяч Азмуну, который быстро реализовал выход один на один. Раньше у иранца возникали с этим проблемы.

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Это самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах России: пал рекорд Алексея Ионова, который огорчил «Ростов» на 12-й секунде в 2011-м. Абсолютный рекорд принадлежит Юрию Герасимову: в 1983-м он забил «Нефтчи» на 10-й секунде. Столько же потребовалось спартаковцу Эммануэлю Эменике, чтобы забить «Алании» в 2012-м — это рекорд чемпионата России.

Второй шанс — в более легкой ситуации — Сердар реализовать не смог. Футболисты «Оренбурга» пытались выполнить искусственный офсайд на чужой половине поля или же Сиваков пытался перехватить пас на форварда, непонятно. Но Азмун убежал к штрафной, там накрутил защитника и внешней стороной стопы пытался закатить в угол, попав в штангу.

В первом тайме «Оренбург» тоже порол моменты — их было даже больше, чем у «Зенита». Все началось с Деспотовича, который в упор не смог прошить Лунева. Потом зажигал защитник Терехов: бил в угол, в перекладину, в упор не попадал по пустым воротам.

Зато после перерыва «Зенит» уже бил пенальти. Арбитр Карасев решил, что оренбургский центрбек Козлов перекрывал навес в штрафную рукой. При этом, кажется, нарушения не было: локоть был прижат, сам Савелий пытался увернуться.

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Но VAR до Оренбурга в этом туре не доехал, повезло только дерби ЦСКА и «Локо». Поэтому пенальти отменен не был — его уверенно реализовал Артем Дзюба.

Получив преимущество 2:0, Семак снял обоих нападающих. Иранца заменил Ерохин, Дзюбу — Жирков, и «Зенит» стал чаще прижиматься к своим воротам. И чуть не привез пенальти себе: Барриос, вынося мяч из штрафной, выставил вперед руку и ей сыграл. Карасев промолчал.

«Зенит» пока идет по чемпионскому графику, выиграв три матча из трех. С «Оренбургом» статистика тоже продолжает быть стопроцентной: пять побед из пяти.

РПЛ, 3-й тур.

«Оренбург» — «Зенит» — 0:2 (0:1).

Голы: Азмун, 1; Дзюба, 55 (пен).

«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), Шахов, Сиваков, Козлов, Терехов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).

«Зенит»: Лунев, Терентьев (Маммана, 72), Ракицкий, Иванович, Сантос, Оздоев, Барриос, Сутормин, Дриусси, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78).

Предупреждения: Козлов, 54; Довбня, 89 — Дзюба, 65; Сутормин, 77; Дуглас Сантос, 80.

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