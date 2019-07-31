В «Динамо» хотят провести премьеру фильма о Льве Яшине на новом стадионе

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» готовится к выходу в прокат осенью текущего года и будет приурочен к юбилею голкипера. 22 октября 2019 года Яшину бы исполнилось 90 лет.
«Было бы очень здорово, если бы премьера состоялась на нашем стадионе. Мы смотрим сейчас на наш график, чтобы вписаться и сделать это. Есть технические сложности с условием показа фильма на арене, но мы отрабатываем сейчас эти вопросы. Если все сложится, то мы сделаем это здесь, на стадионе», — сказал Лунтовский журналистам.
В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также стал вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным вратарем в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.