В «Динамо» хотят провести премьеру фильма о Льве Яшине на новом стадионе

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» готовится к выходу в прокат осенью текущего года и будет приурочен к юбилею голкипера. 22 октября 2019 года Яшину бы исполнилось 90 лет.

«Было бы очень здорово, если бы премьера состоялась на нашем стадионе. Мы смотрим сейчас на наш график, чтобы вписаться и сделать это. Есть технические сложности с условием показа фильма на арене, но мы отрабатываем сейчас эти вопросы. Если все сложится, то мы сделаем это здесь, на стадионе», — сказал Лунтовский журналистам.