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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери

Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери, сообщает L'Équipe.

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Источник: AFP 2019

С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.

«Локомотив» уже начал переговоры с представителями Рибери. На хавбека претендует также ПСВ. В начале этого лета заполучить игрока хотел другой российский клуб — «Краснодар».

В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

После первых четырёх туров Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20 «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» набрали семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

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