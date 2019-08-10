«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери
Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери, сообщает L'Équipe.
Руководство московского «Локомотива» заинтересовано в подписании контракта с полузащитником Франком Рибери, сообщает L'Équipe.
С 2007 по 2019 год француз выступал за мюнхенскую «Баварию». Сейчас 36-летний футболист является свободным агентом.
«Локомотив» уже начал переговоры с представителями Рибери. На хавбека претендует также ПСВ. В начале этого лета заполучить игрока хотел другой российский клуб — «Краснодар».
В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
После первых четырёх туров Российской