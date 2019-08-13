Названо условие переезда бывшего игрока «Баварии» Рибери в Россию
Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери. Об этом сообщает Sport24.
Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери. Об этом сообщает Sport24.
Информацию подтвердил агент 36-летнего француза
Об интересе к Рибери со стороны «Локомотива» стало известно 10 августа. Также отмечалось, что на футболиста претендует голландский ПСВ.
В июле Рибери покинул «Баварию» в статусе свободного агента. О решении не продлевать соглашение с игроком со стороны немецкого клуба стало известно еще в мае. Француз выступал в составе «Баварии» с 2007 года. Хавбек завоевал с клубом 24 трофея. В частности, он девять раз выигрывал чемпионат Германии.
Рибери вызывался в сборную Франции до 2014 года. В составе национальной команды он провел 81 игру и отметился 16 забитыми мячами. В 2006-м хавбек стал