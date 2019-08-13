Названо условие переезда бывшего игрока «Баварии» Рибери в Россию

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Информацию подтвердил агент 36-летнего француза Жан-Пьер Берне. По его словам, решающим фактором станет готовность семьи француза переехать в Россию.

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Об интересе к Рибери со стороны «Локомотива» стало известно 10 августа. Также отмечалось, что на футболиста претендует голландский ПСВ.

В июле Рибери покинул «Баварию» в статусе свободного агента. О решении не продлевать соглашение с игроком со стороны немецкого клуба стало известно еще в мае. Француз выступал в составе «Баварии» с 2007 года. Хавбек завоевал с клубом 24 трофея. В частности, он девять раз выигрывал чемпионат Германии.