Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
12:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо условие переезда бывшего игрока «Баварии» Рибери в Россию

Московский «Локомотив» ведет переговоры по трансферу бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери. Об этом сообщает Sport24.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Информацию подтвердил агент 36-летнего француза Жан-Пьер Берне. По его словам, решающим фактором станет готовность семьи француза переехать в Россию.

Читайте также
«Локомотив» хочет подписать контракт с Рибери

Об интересе к Рибери со стороны «Локомотива» стало известно 10 августа. Также отмечалось, что на футболиста претендует голландский ПСВ.

В июле Рибери покинул «Баварию» в статусе свободного агента. О решении не продлевать соглашение с игроком со стороны немецкого клуба стало известно еще в мае. Француз выступал в составе «Баварии» с 2007 года. Хавбек завоевал с клубом 24 трофея. В частности, он девять раз выигрывал чемпионат Германии.

Рибери вызывался в сборную Франции до 2014 года. В составе национальной команды он провел 81 игру и отметился 16 забитыми мячами. В 2006-м хавбек стал вице-чемпионом мира. Тогда сборная Франции уступила итальянцам в финале мундиаля.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
«Краснодару» надо повторить успех «Зенита», чтобы пройти «Порту»
Оценка — неуд. Судейские скандалы на старте РПЛ
Потери перед «Спартаком»: ЦСКА лишился атакующих лидеров
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь