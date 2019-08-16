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11:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российский защитник голландского футбольного клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит».

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Источник: РИА "Новости"

«Никогда не говори никогда, но мне нечего сказать об этом сейчас. Нет, я ни с кем не разговаривал. Сейчас я игрок “Витесса”, и я сконцентрирован на сезоне. Я вполне могу остаться», — сказал Караваев, которого цитирует omroepgelderland.nl.

Караваев — выпускник академии московского ЦСКА. В «Витесс» россиянин перешел в 2018 году из пражской «Спарты». В сезоне-2018/19 24-летний футболист провел за команду 45 матчей, забил 1 гол.

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