Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит»

«Никогда не говори никогда, но мне нечего сказать об этом сейчас. Нет, я ни с кем не разговаривал. Сейчас я игрок “Витесса”, и я сконцентрирован на сезоне. Я вполне могу остаться», — сказал Караваев, которого цитирует omroepgelderland.nl.