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16:14 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России

ТАСС, 18 августа. Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный».

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Источник: РИА "Новости"

На 72-й минуте единственный мяч забил нападающий Евгений Марков, для него этот гол стал первым за «Рубин» и 13-м в РПЛ (восемь мячей он забил за «Тосно», четыре — за московское «Динамо»). «Рубин» провел 500-й матч в чемпионатах России.

В рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу «Рубин» и «Арсенал» встретились в девятый раз, на счету казанского клуба четыре победы, один раз выиграл «Арсенал», еще четыре встречи завершились вничью.

Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

В турнирной таблице «Рубин» занимает пятое место, имея в активе 10 очков, «Арсенал» также с 10 баллами расположился на седьмой строчке. В седьмом туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», «Арсенал» дома примет «Оренбург», обе встречи пройдут 25 августа.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 10022 зрителя
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Роман ШароновИгорь Черевченко
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Евгений Марков(Евгений Башкиров, Бека Микелтадзе)72′
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36Михаил Левашов
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69Данил Степанов
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74′
5Филип Уремович
77′
6Максим Беляев
80Егор Сорокин
8Гиа Григалава
84′
10Игорь Коновалов
20Горан Чаушич
8Видар Ерн Кьяртанссон
23Игорь Горбатенко
11Зураб Давиташвили
27Александр Ломовицкий
99Камиль Закиров
63′
22Даниил Лесовой
26Бека Микелтадзе
89′
48Евгений Луценко
85′
21Хвича Кварацхелия
69′
29Ламек Банда
20Евгений Марков
70Георгий Костадинов
61′
6Евгений Башкиров
90′
11Сергей Ткачев
3Константин Плиев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
6Удары (всего)8
3Удары в створ3
1Штанги, перекладины1
1Угловые4
13Фолы17
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
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