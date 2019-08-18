«Рубин» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

На 72-й минуте единственный мяч забил нападающий Евгений Марков, для него этот гол стал первым за «Рубин» и 13-м в РПЛ (восемь мячей он забил за «Тосно», четыре — за московское «Динамо»). «Рубин» провел 500-й матч в чемпионатах России.

В рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу «Рубин» и «Арсенал» встретились в девятый раз, на счету казанского клуба четыре победы, один раз выиграл «Арсенал», еще четыре встречи завершились вничью.

Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.