«Рубин» одержал минимальную победу над «Арсеналом» в матче чемпионата России
ТАСС, 18 августа. Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Российской
ТАСС, 18 августа. Казанский «Рубин» одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура Российской
На 72-й минуте единственный мяч забил нападающий Евгений Марков, для него этот гол стал первым за «Рубин» и 13-м в РПЛ (восемь мячей он забил за «Тосно», четыре — за московское «Динамо»). «Рубин» провел 500-й матч в чемпионатах России.
В рамках высшего дивизиона чемпионата России по футболу «Рубин» и «Арсенал» встретились в девятый раз, на счету казанского клуба четыре победы, один раз выиграл «Арсенал», еще четыре встречи завершились вничью.
Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье
В турнирной таблице «Рубин» занимает пятое место, имея в активе 10 очков, «Арсенал» также с 10 баллами расположился на седьмой строчке. В седьмом туре «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом», «Арсенал» дома примет «Оренбург», обе встречи пройдут 25 августа.
|Роман Шаронов
|Игорь Черевченко
|Евгений Марков(Евгений Башкиров, Бека Микелтадзе)
|72′
|22
|Юрий Дюпин
|36
|Михаил Левашов
|33
|Олег Данченко
|9
|Кирилл Комбаров
|69
|Данил Степанов
|21
|Виктор Альварес
74′
|5
|Филип Уремович
77′
|6
|Максим Беляев
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гиа Григалава
84′
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Горан Чаушич
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|23
|Игорь Горбатенко
|11
|Зураб Давиташвили
|27
|Александр Ломовицкий
|99
|Камиль Закиров
63′
|22
|Даниил Лесовой
|26
|Бека Микелтадзе
89′
|48
|Евгений Луценко
85′
|21
|Хвича Кварацхелия
69′
|29
|Ламек Банда
|20
|Евгений Марков
|70
|Георгий Костадинов
61′
|6
|Евгений Башкиров
90′
|11
|Сергей Ткачев
|3
|Константин Плиев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)