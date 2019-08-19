Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
Сегодня «Спартак» и ЦСКА не имеют права проиграть.
Сегодня «Спартак» и ЦСКА не имеют права проиграть.
Есть дерби и дерби. Понятно, что матч «Спартак» — ЦСКА не может быть рядовым — слишком значителен статус у этой игры, хотя многие мои знакомые из числа спартаковцев, те, что постарше, главным соперником считают «Динамо». И с исторической точки зрения, они, пожалуй, правы, но речь сейчас не об этом. Есть дерби, что значимы сами по себе, главным образом
А есть те, еще до начала которых понятно — у них обязательно будут последствия, и, вполне может быть, серьезные и долгосрочные. Дерби, что состоится сегодня на «Открытие Арене» — из этой категории. Причем в этот раз ставки высоки для обеих команд.
Про новый «Спартак» и его рождение в муках сказано уже немало, повторяться особо смысла нет. Для
Кроме того, будет и чисто турнирный профит.
И если все будет хорошо, то на перерыв на матчи сборных
То, что будет в случае поражения, представить себе несложно. Паблики и гостевые снова запылают, а слова генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, что в
Но и с ЦСКА все не так просто. Армейцы проиграли «Крыльям Советов», потеряли очки с «Сочи», чудом победили «Оренбург» благодаря невероятному спасению Акинфеева на последних минутах. Вопросов к Виктору Гончаренко и его команде все больше. Можно вспомнить и странную историю с приглашением Джанаева, а потом отказом от его услуг.
Прошлогоднее четвертое место и непопадание в Лигу чемпионов можно было списать на тотальную перестройку команды, но еще одного такого результата клуб не может себе позволить — особенно после сохранения Мариу Фернандеса и выкупа Влашича. Поражение в дерби с учетом осечек в играх с уступающими в классе командами будет очень некстати. И, вполне возможно, запустит необратимые процессы. Во всяком случае, давление на Гончаренко совершенно точно возрастет многократно.
Впрочем, и безо всех этих раскладов должно быть невероятно интересно. Тил против Влашича — битва двух плеймейкеров. Первое дерби нового
Дмитрий Гирин