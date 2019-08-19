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11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным

Сегодня «Спартак» и ЦСКА не имеют права проиграть.

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Источник: Спорт-Экспресс

Есть дерби и дерби. Понятно, что матч «Спартак» — ЦСКА не может быть рядовым — слишком значителен статус у этой игры, хотя многие мои знакомые из числа спартаковцев, те, что постарше, главным соперником считают «Динамо». И с исторической точки зрения, они, пожалуй, правы, но речь сейчас не об этом. Есть дерби, что значимы сами по себе, главным образом из-за вывески, хотя и это уже немало и какая-то интрига к ним все равно приплетается. Пара дней обсуждений, радостей или огорчений, и о них постепенно забываешь.

А есть те, еще до начала которых понятно — у них обязательно будут последствия, и, вполне может быть, серьезные и долгосрочные. Дерби, что состоится сегодня на «Открытие Арене» — из этой категории. Причем в этот раз ставки высоки для обеих команд.

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«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

Про новый «Спартак» и его рождение в муках сказано уже немало, повторяться особо смысла нет. Для красно-белых победа станет мощнейшим эмоциональным допингом и на какое-то время даст индульгенцию Олегу Кононову. Понятно, что давление на него будет сохраняться — это, как говорится, входит в стоимость контракта — но тренеру будет чем ответить: новички адаптируются и уже дают результат, «Тун» прошли, в дерби победили, с «Брагой» сейчас пободаемся. Пиджачки свои, товарищи недовольные, можете снять и пока убрать куда подальше.

Кроме того, будет и чисто турнирный профит.

Отставание от «Зенита» и первого места в случае победы будет составлять всего три очка. А через две недели — очная встреча в Москве.

И если все будет хорошо, то на перерыв на матчи сборных красно-белые уйдут вровень с чемпионом, а то и опережая его, если питерцы оступятся еще и в Уфе. Мог ли кто представить такое в конце июля?

То, что будет в случае поражения, представить себе несложно. Паблики и гостевые снова запылают, а слова генерального директора «Спартака» Томаса Цорна, что в топ-форме команда будет к середине сентября, покажутся дешевой отмазкой.

Но и с ЦСКА все не так просто. Армейцы проиграли «Крыльям Советов», потеряли очки с «Сочи», чудом победили «Оренбург» благодаря невероятному спасению Акинфеева на последних минутах. Вопросов к Виктору Гончаренко и его команде все больше. Можно вспомнить и странную историю с приглашением Джанаева, а потом отказом от его услуг.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 6, 19.08.2019, 20:00

Спартак-ЦСКА-

Прошлогоднее четвертое место и непопадание в Лигу чемпионов можно было списать на тотальную перестройку команды, но еще одного такого результата клуб не может себе позволить — особенно после сохранения Мариу Фернандеса и выкупа Влашича. Поражение в дерби с учетом осечек в играх с уступающими в классе командами будет очень некстати. И, вполне возможно, запустит необратимые процессы. Во всяком случае, давление на Гончаренко совершенно точно возрастет многократно.

Впрочем, и безо всех этих раскладов должно быть невероятно интересно. Тил против Влашича — битва двух плеймейкеров. Первое дерби нового красно-белого героя Шюррле. Представляете, насколько взлетит его статус, если «Спартак» победит, а немец забьет? Мариу Фернандес и Айртон на одном фланге. Новый русский бомбардир Чалов со сломанным носом и в маске — есть место для подвига. Интриг — море. И есть ощущение, что это дерби мы запомним надолго.

Дмитрий Гирин

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