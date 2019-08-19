СМИ: футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали переход Мамманы на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак заблокировал трансфер 23-летнего футболиста. Отмечается, что решение оставалось за Мамманой, но игрок решил отказаться от перехода.