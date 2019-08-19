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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сассуоло» не смог уговорить аргентинского защитника санкт-петербургского «Зенита» Эмануэля Мамману принять его предложение о переходе, сообщает Football Italia.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали переход Мамманы на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак заблокировал трансфер 23-летнего футболиста. Отмечается, что решение оставалось за Мамманой, но игрок решил отказаться от перехода.

Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года из французского «Лиона». В текущем сезоне футболист вышел на поле только в одном матче чемпионата России.

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