СМИ: футболист «Зенита» Маммана отказался переходить в «Сассуоло»
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сассуоло» не смог уговорить аргентинского защитника
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Сассуоло» не смог уговорить аргентинского защитника
Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали переход Мамманы на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак заблокировал трансфер 23-летнего футболиста. Отмечается, что решение оставалось за Мамманой, но игрок решил отказаться от перехода.
Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года из французского «Лиона». В текущем сезоне футболист вышел на поле только в одном матче чемпионата России.