«Матчи с ЦСКА сравнил бы с войной». Правила жизни Самюэля Жиго

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Французский защитник «Спартака» стал главным героем московского дерби: красно-белые победили 2:1, а Жиго забил оба гола команды. Мы собрали цитаты игрока, сказанные в разных интервью в разное время. Они помогут вам понять, что он за футболист и человек.

Самюэль Жиго

Родился 12 октября 1993 года в Авиньоне (Франция).

Выступал за «Арль-Авиньон» (2012 — 2015), «Кортрейк» (2015 — 2017), «Гент» (2017 — 2018). Летом 2018 года перешел в «Спартак», подписал четырехлетний контракт. Провел за московскую команду 19 матчей и забил 4 гола.

Мне всегда хотелось помогать людям, попавшим в беду. Первым примчаться на пожар и тушить его или же оказать необходимую помощь человеку, у которого случился сердечный приступ. Я бы мог стать универсальным спасателем, если бы не увлекся футболом — всерьез и надолго.

Когда был совсем маленьким, целыми днями играл в регби. Этот вид спорта в Авиньоне в почете, в отличие от футбола. У нас с братом, кстати, неплохо получалось. Очень хорошо помню наши матче во дворе — покрытие сделали на основе гудрона, поэтому падать было больно. Но ничего, мы привыкли. Так получалось, что все мои друзья предпочитали регби, о футболе в их компании не могло быть и речи. Конечно, со временем футбол взял верх, но мой брат Тони — профессиональный регбист, выступает за «каталанских драконов».

Брат — мой кумир, и, думаю, что он тоже гордится мной. Один раз мой «Гент» победил «Тоттенхэм» в Лиге Европы. После матча с англичанами Тони отправил мне сообщение: «Слушай, а ты, оказывается, хорошо играешь в футбол.

Я всегда был фанатом Фабио Каннаваро. Всю свою ярость и агрессию он воплощал в мужество в единоборствах. Часто смотрел нарезки с его игрой и пытался подражать. После финала чемпионата мира-2006 невероятно расстроился из-за поражения Франции, но одновременно радовался за Каннаваро. У него невероятная харизма. А еще Фабио очень стильный.

Бокс научил меня правильно вести себя в единоборствах на поле. Я занимался им в детстве. Побеждать в единоборствах — ключевая задача защитника. Выигрываешь такие дуэли — выигрываешь матч. Нужно отдавать все ради победы — вот этому ринг учит отлично.

Мне очень важно, кто играет со мной в центре обороны и кто — в воротах. Мы должны быть сыгранными настолько, чтобы понимать друг друга без слов. И если в обычной жизни поддерживаем дружеские отношения, это позитивно сказывается на наших взаимодействиях на поле.

Такой человек как Джикия очень нужен нашей команде. Могу о нем сказать только хорошее. Как о футболисте, так и о человеке.

Тренер — это, прежде всего, мозг команды. Футболисты должны выполнять все, что он говорит. У нас команда серьезно обновилась, много молодежи. Нужно время, чтобы они научились тому футболу, который от них требует Кононов. Могу точно сказать, что мы стараемся выполнять его установки. Но всем нам нужно время. В Краснодаре и Туле Кононов доказал свой класс. Уверен, у него все получится и в «Спартаке».

«Спартак» обязан выступать в Европе. Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы очень высокий уровень.

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Будь у меня возможность, вернул бы Промеса. Фантастический футболист. Думаю, он еще сыграет за «Спартак».

Я не универсал. Мое единственное амплуа — центральный защитник. Любое другое мне в тягость.

Мне хватает запаса русских слов, чтобы понимать партнеров. На поле обычно звучат простые слова: слева, справа, один… Самое же важное озвучивается тренером до игры или в перерыве. И если что-то не пойму — мне переведут.

2 сентября 2018 года — самый черный день в моей карьере. В тот день в матче с «Зенитом» я очень серьезно травмировал колено.

Если Дзюба будет проходить мимо, пожму ему руку. Я не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.

Я не силен в политике. Меня куда больше интересует жизнь простых людей.

У меня не так много друзей. И со всеми ими дружу с детства. Почти никто из этих ребят не занимал у меня денег. А если кого-то и выручал — просил не возвращать долг. Ведь мы же друзья!

Сделал татуировку, ничего не сказав отцу. Он был категорически против тату. Она означает название улицы, на которой мы жили — La Placette, 7. Мы с товарищами очень хотели как-то увековечить нашу дружбу, поэтому решили впятером набить одинаковые татуировки. Думаю, если бы спросил разрешения у папы, то получил бы по шее.

Мне кажется, что русские люди попроще французов. И еще они менее завистливые. Во Франции, если у тебя есть дорогой дом и крутая машина, даже знакомые начинают смотреть на тебя как-то косо, недоброжелательно. В России пока этого не замечал. У вас, по-моему, в первую очередь обращают внимание на человеческие качества.

Не совсем понимаю тех, кто говорит, что русские суровые. Все люди разные. Никто на улице не подходил ко мне, чтобы покричать и высказать свое недовольство. Но даже если кто-то подойдет, то для меня это не проблема. Мне нравятся злые люди.

И игроки, и судьи — обычные люди, а людям свойственно ошибаться. Вообще-то, до матча о судействе не думаю вовсе. Зачем на этом зацикливаться, если от меня ничего не зависит.

Матчи с ЦСКА я бы сравнил с войной. Это особенная игра. Все выходят на поле и готовы на все ради победы. Все-таки «Зенит» — команда из другого города, а с ЦСКА — это битва за Москву! Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.