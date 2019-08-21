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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что намерен взыскать с клуба сумму, потраченную на операцию.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона, а позднее покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По словам Кикнадзе, во время отпуска футболист самостоятельно поехал в клинику в Барселоне и на месте принял решение о проведении операции, не получив одобрение медицинского штаба железнодорожников.

«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать 12 тысяч евро с «Локомотива», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Тарасов выступал за «железнодорожников» с 2010 года. На данный момент футболист является свободным агентом.

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