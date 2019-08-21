Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» 12 тысяч евро

Тарасов получил травму в последнем матче прошлого сезона, а позднее покинул клуб в связи с истечением срока контракта. По словам Кикнадзе, во время отпуска футболист самостоятельно поехал в клинику в Барселоне и на месте принял решение о проведении операции, не получив одобрение медицинского штаба железнодорожников.