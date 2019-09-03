Ожидание перемен. Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством

Источник: РИА "Новости"

В стартовых восьми турах чемпионата России сезона-2019/20 судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей и промежуточное распределение мест в турнирной таблице. Уже после первого тура глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отстранил от работы арбитра Владимира Москалева, который допустил ряд грубых ошибок в матче между московским «Спартаком» и «Сочи» (1:0), в том числе ошибочно засчитал взятие ворот. Также спорным было судейство Кирилла Левникова во встрече второго тура «Ростов» — «Спартак» (2:2). Сергей Карасев допустил ряд ошибок в игре третьего тура между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

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Грубая ошибка была допущена и в матче восьмого тура между тульским «Арсеналом» и ЦСКА (1:2). Главный арбитр Евгений Турбин не назначил пенальти в ворота туляков, а также не удалил игрока столичной команды. В игре пятого тура с участием ЦСКА также имела место судейская ошибка, повлиявшая на исход встречи. Виталий Мешков недостаточно профессионально рассудил несколько эпизодов в матче ЦСКА — «Сочи» (0:0), в том числе не назначив пенальти за удар локтем защитника «Сочи» Ивана Миладиновича в лицо Федору Чалову.

Большинство клубов серьезно озабочено судейством

Несмотря на споры вокруг судейства в чемпионате России, президент РФС Александр Дюков выражает поддержку 46-летнему Егорову, однако 13 августа поручил ему принять меры по исправлению ситуации. Сам глава судейского департамента РФС назвал причиной большого количества ошибок снижение требований со стороны опытных судей.

Одним из способов выхода из судейского кризиса является привлечение молодых арбитров к работе в премьер-лиге. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура 24 августа между «Тамбовом» и «Динамо» (0:2). Работа 34-летнего арбитра нареканий не вызывала.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что судейскому корпусу необходимо принять четкие меры по устранению ошибок.

Моя личная позиция — необходимы конкретные, четкие меры. Нам обещали в ближайшее время предоставить дорожную карту. У нас сейчас как раз перерыв, есть время, чтобы поработать. Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА

Бабаев подчеркнул, что практически все представители клубов премьер-лиги выразили крайнюю озабоченность судейством. По его словам, руководство РФС и глава судейского корпуса обещали всерьез отнестись к тем замечаниям, которые были высказаны клубами. Как рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин, некоторые клубы критически выражались о работе самого Егорова.

Некоторые клубы открыто выражали недоверие Александру Егорову, называть их не буду, в том числе были и топ-клубы. Очень много неясности по трактовкам, наказаниям, правилам, очень многие клубы высказали свои пожелания. Было очень много вопросов, которые задавали Егорову и [генеральному секретарю РФС] Александру Алаеву. Сегодня было выражено очень много недоверия, в том числе и к руководству судейского корпуса в плане того, что назрели изменения с точки зрения трактовки правил, подготовки арбитров. Сергей Прядкин президент РПЛ

Девятый тур чемпионата России состоится после паузы на игры сборных. Встречи пройдут 13—16 сентября . По словам Прядкина, точное расписание игр будет опубликовано после того, как лига получит пожелания от клубов, принимающих участие в еврокубках. На данный момент от двух из четырех клубов таких пожеланий нет.

Формат Кубка России останется без изменений

Помимо судейских вопросов, представители клубов премьер-лиги обсуждали форматы проведения Кубка и Суперкубка России. В прошлом розыгрыше Олимп — Кубка России начиная с четвертьфинальной стадии команды выявляли победителя по итогам двухматчевого противостояния. Прядкин отметил, что спортивный регламент нынешнего розыгрыша Олимп — Кубка России не изменится.

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На стадии 1/16 финала начнут выступление клубы, выступающие в РПЛ. Матчи состоятся 25 и 26 сентября, клубы из элитного дивизиона проведут встречи в гостях.

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что жеребьевка 1/16 финала пройдет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» 4 сентября. На ней будут присутствовать Алаев, Прядкин, президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, руководители клубов, а также звезды футбола.

Также Прядкин сообщил, что компания, которая будет основным партнером РПЛ при проведении матчей за Суперкубок России, еще не определена. «Компания “Олимп” опять изъявила свое желание по Суперкубку России, прислала нам свои предложения на следующие три года по организации Суперкубка, — сказал Прядкин. — Принято решение собрать все предложения от других компаний, но с учетом того, что “Олимп” является обладателем права первой руки, они предложение это дали. К следующему общему собранию примем решение, кто будет основным нашим партнером».