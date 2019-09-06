Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО. Краткий гид
Краткий гид.
Краткий гид.
После того, как адвокатам братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого в июне отказали в апелляции на решение суда, один из них сказал:
— Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждённый должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления.
Это был защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов.
Когда футболисты и их друзья уехали в колонию, адвокаты, так рьяно защищающие интересы своих подзащитных в суде, просто пропали. Они перестали отвечать на звонки, а если и отвечали, то либо ничего не знали, либо были на рыбалке/в лесу/отпуске. В целом, это можно понять — свое дело они сделали.
Осужденные уехали в Белгородскую область 4 июля. Там они ходили в библиотеку, играли в футбол и говорили, что встали на путь исправления. Не прошло и месяца, как футболисты и
Кокорин и Мамаев смогли подать на УДО после прибытия в колонию, поскольку срок, проведенный в СИЗО, позволяет ходатайствовать об
Кокорин получил 1 год и 5 месяцев, а Мамаев — 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Нахождение под стражей было зачтено в срок приговора, что значит, что треть назначенного срока уже прошла.
Хорошая характеристика от начальника колонии. Кокорин и Мамаев отличались примерным поведением и активным участием в жизни исправительного учреждения.
Дается 10 суток на обжалование решения одной из сторон. По прошествии этого срока, если никто не подал заявление, то заключенные выходят. Получается, что Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября.
Мамаев — 6 ноября, Кокорин — 7 декабря.
Прокурор и потерпевшие. Как показывает практика, суды встают на их сторону, но тот же самый Пак был не против, чтобы футболисты вышли по УДО.
Одно из таковых — они не смогут покинуть Россию без особой необходимости в течение определенного срока. Также братьям Кокориным и Мамаеву нужно будет отмечаться и отчитываться о своей жизни без правонарушений.
Остальные ограничения должны быть указаны в решении суда. Например, могут внести пункт о том, что нельзя ходить в бары в течение
Насколько нам известно, «Зенит» так и не продлил контракт с Кокориным — срок его действия закончился 30 июня. Клуб говорил, что этот вопрос будет решаться, когда нападающий выйдет из тюрьмы.
Мамаев в «Краснодар» не вернется: когда его осудили, то контракт автоматически разорвался. Об этом говорил Сергей Галицкий: «Краснодар» практически сразу объявил, что расторгнет контракт с Мамаевым. У нас были на то свои причины. Это все, что я могу сказать.