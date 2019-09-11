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18:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав Караваев: Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный

В среду в магазине на Невском проспекте «Зенит» представил своих последних новичков в этом году — защитников Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.

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Во время перерыва на матчи сборных «Зенит» продолжал работать на трансферном рынке и все-таки выудил двух новичков. Одного — на проблемную позицию на правом фланге обороны, другого — в ротацию центральных защитников вместо ушедшего в «Сочи» Мевли. 24-летний Караваев перешел в петербургский клуб из «Витесса», а 25-летний Осорио — из «Порту» на правах аренды.

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К первому внимания было предсказуемо больше. Вячеслава Караваева уже несколько лет обхаживали все российские гранды, но «Зенит» оказался расторопнее остальных.

— «Зенит» — это топ-клуб, — подчеркнул россиянин на презентации. — Для меня это шаг вперед, большой вызов. Нам нельзя опускать руки, надо только работать.

— Сыграете ли вы с «Арсеналом»?

— Пока тяжело сказать, но чувствую себя отлично. Готов на сто процентов, буду помогать команде.

— У вас сильный конкурент Смольников. Как считаете, вы лучше его?

— Не стоит говорить об этом. Надо показывать свои сильные качества, свой футбол, помогать команде.

— Но Станислав Черчесов сейчас вызвал вас, а не его. Обсуждали ли вы с Сергеем Семаком, кто из вас будет основным правым защитником?

— На данный момент ничего не обсуждали. В сборной тренерам виднее, тренеры решают. А я делаю свое дело.

На представлении Караваев и Осорио проделали известный ритуал: нанесли свои фамилии и номера на футболки, которые вместе с автографами игроков повесили прямо в магазине.

Все прошло быстро и четко.

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А утром на базе «Зенита» новобранцы провели первую тренировку в составе сине-бело-голубых и прошли через традиционный туннель для новичков. Дзюба на днях пообещал приберечь для Караваева коронный пинок, и Вячеслав сказал, что форвард сдержал обещание.

— Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный, — улыбнулся защитник.

— Леонид Слуцкий и братья Березуцкие известны своим чувством юмора. Они как-то шутили про ваш переход из «Витесса» в «Зенит»?

— Нет, не шутили. Наоборот, поздравили, сказали: «Дерзай».

— Вы — воспитанник ЦСКА. С армейцами будет принципиальный матч для вас?

— Для меня и для остальных игроков все игры принципиальны.
Вячеслав Караваев

— Впереди у вас игра с «Арсеналом». Что знаете об этом сопернике?

— Мне сложно сказать. У нас еще не было теории по этому поводу. Думаю, тренеры нам помогут. Мы должны играть в свой футбол и взять три очка.

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Осорио во время пресс-подхода большую часть времени стоял в сторонке и слушал непонятный ему диалог на русском языке между журналистами и Караваевым. Но и к венесуэльцу нашлись вопросы. Тем более что он уже на прошлой неделе успел дебютировать за «Зенит» — правда, пока в товарищеской встрече с «Сочи».

— Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. К тому же, вместе со мной в защите играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.
Йордан Осорио

— Вы в среду, как и Караваев, испытали на себе традиционный туннель для новичков. Как он вам?

— Это прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичкам быстрее почувствовать себя полноценной частью коллектива.

После презентации оба футболиста по еще одной традиции оставили автографы на белой стене флагманского фан-шопа «Зенита». Впереди у них — подготовка к пятничному матчу с «Арсеналом» и Лиге чемпионов, в том числе ради которой оба и переходили в клуб.

Гоша Чернов, Дмитрий Зимин

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