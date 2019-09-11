Вячеслав Караваев: Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный
В среду в магазине на Невском проспекте «Зенит» представил своих последних новичков в этом году — защитников Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
В среду в магазине на Невском проспекте «Зенит» представил своих последних новичков в этом году — защитников Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Во время перерыва на матчи сборных «Зенит» продолжал работать на трансферном рынке и
К первому внимания было предсказуемо больше. Вячеслава Караваева уже несколько лет обхаживали все российские гранды, но «Зенит» оказался расторопнее остальных.
— «Зенит» — это
— Сыграете ли вы с «Арсеналом»?
— Пока тяжело сказать, но чувствую себя отлично. Готов на сто процентов, буду помогать команде.
— У вас сильный конкурент Смольников. Как считаете, вы лучше его?
— Не стоит говорить об этом. Надо показывать свои сильные качества, свой футбол, помогать команде.
— Но Станислав Черчесов сейчас вызвал вас, а не его. Обсуждали ли вы с Сергеем Семаком, кто из вас будет основным правым защитником?
— На данный момент ничего не обсуждали. В сборной тренерам виднее, тренеры решают. А я делаю свое дело.
Все прошло быстро и четко.
А утром на базе «Зенита» новобранцы провели первую тренировку в составе
— Был пендель от Дзюбы. Обещанный, коронный, — улыбнулся защитник.
— Леонид Слуцкий и братья Березуцкие известны своим чувством юмора. Они
— Нет, не шутили. Наоборот, поздравили, сказали: «Дерзай».
— Вы — воспитанник ЦСКА. С армейцами будет принципиальный матч для вас?
— Для меня и для остальных игроков все игры принципиальны.
— Впереди у вас игра с «Арсеналом». Что знаете об этом сопернике?
— Мне сложно сказать. У нас еще не было теории по этому поводу. Думаю, тренеры нам помогут. Мы должны играть в свой футбол и взять три очка.
Осорио во время
— Я приехал с четкой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. К тому же, вместе со мной в защите играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке.
— Вы в среду, как и Караваев, испытали на себе традиционный туннель для новичков. Как он вам?
— Это прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичкам быстрее почувствовать себя полноценной частью коллектива.
После презентации оба футболиста по еще одной традиции оставили автографы на белой стене флагманского
Гоша Чернов, Дмитрий Зимин