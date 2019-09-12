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12 сентября, источник: Sport24

Проблемы с календарем РПЛ продолжаются. Теперь внезапно подкрались Кубок и Лига чемпионов

Умные алгоритмы ВШЭ снова дали сбой.

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«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им на встречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон», — сказал в четверг директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, комментируя информацию о том, что все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут в один день — 25 сентября.

А еще три месяца назад на презентации нового календаря, который впервые создавался с привлечением ученых из ВШЭ, руководство Премьер-лиги заверило, что теперь ошибки практически исключены, так как все учтено. Определенные несостыковки были обнаружены сразу же.

Но как оказалось, кроме погоды, концертов и других мероприятий, умные алгоритмы ВШЭ не учли еще две маленькие детали — Кубок России и еврокубки. Именно из-за них расписание на осень РПЛ опубликовала с большим опозданием, нарушив собственный регламент.

Во время загрузки произошла ошибка.

И даже после опубликования и дат матчей РПЛ, и Кубка все равно остаются определенные вопросы. Касаются они четырех клубов, которые будут в этом сезоне участвовать в еврокубках. И сразу же небольшое уточнение — клубов, об участии которых в групповых раундах еврокубках мы знали еще в конце мая.

ЦСКА

Источник: Sport24

Первое, что бросается в глаза в случае с армейцами — это матч с «Краснодаром» сразу после игры Лиги Европы с «Лудогорцем». Хотя, здесь соперники будут в равных условиях, так как «Краснодар», проиграв «Олимпиакосу», тоже обезопасил себя от матчей по вторникам и средам. Так что времени на подготовку к игре и у ЦСКА, и у «Краснодара» будет одинаково.

Зато после перерыва на сборные начинается веселье. Точнее, начнется, если ЦСКА выиграет в Кубке России у «Алании» и выйдет в 1/8 финала. Матчи этой стадии запланированы на 30 и 31 октября — среду или четверг. 31 октября отметаем сразу, так как уже на 2 ноября (суббота) запланирована встреча с «Зенитом». Подвинуть ее нельзя — у питерцев во вторник «Лейпциг». А до Кубка у ЦСКА заруба с «Динамо».

Получаем три матча за 7 дней, два из которых с приставкой «топ», а третий — кубковый. Интересно, какой из игр будет дан наименьший приоритет? И еще один момент — игра с «Динамо» сразу после домашнего «Ференцвароша», игра с «Зенитом» — перед выездным «Ференцварошем». Вспоминаем еще и встречу с краснодарцами после ЛЕ, и задаемся вопросом: зачем ставить топ-матчи рядом с еврокубками, расписание которых известно сильно заранее?

«Локомотив»

Источник: Sport24

У «Локо» проблемы могут начаться немного раньше. Собственно, во многом из-за них РПЛ и тянула до последнего с публикацией осеннего расписания. Железнодорожники изначально хотели провести кубковый матч не 25 сентября, а во время октябрьского перерыва на сборные, а с «Зенитом» сыграть в пятницу, 27-го. Но лететь в Калининград придется в среду, в субботу — принимать «Зенит», а уже во вторник — пытаться обыграть «Атлетико». Прекрасный график!

Ноябрь в этом плане будет поспокойнее. Более того, к домашней игре с «Краснодаром» из-за еврокубков «Локо» даже получит небольшое преимущество перед соперником — дополнительный день отдыха.

Но опять же — сразу три топ-матча будут спарены с еврокубками — «Зенит"/"Атлетико» (2 дня на подготовку), «Ювентус"/"Спартак» (3 дня на подготовку), «Ювентус"/"Краснодар» (3 дня на подготовку). В другие даты игры РПЛ против конкурентов поставить было, видимо, нельзя.

«Краснодар»

Источник: Sport24

Про игру краснодарцев с «Локомотивом» и матч с ЦСКА, которые следуют сразу за Лигой Европы, уже написано чуть выше. Есть и еще одна накладка в виде встречи со «Спартаком» сразу после матча с «Хетафе». Игру РПЛ с воскресения на понедельник уже не перенести — дальше будут матчи сборных.

Так что здесь тоже топ-матчи накладываются на еврокубки. И еще принципиальная игра с «Ростовом» сразу после 1/8 Кубка России. Приоритеты тоже очевидны. Или нас снова ждут переносы?

«Зенит»

Источник: Sport24

У «Зенита» среди этого квартета более или менее адекватный график. Правда, питерцы наверняка тоже не будут выставлять на кубковую игру с «Енисеем» всех сильнейших. Во-первых, пятичасовые перелеты, во-вторых, следом идут «Локо» и «Бенфика» — куда более принципиальные соперники.

А если «Енисей» все-таки будет пройден, то РФС и РПЛ приготовили для чемпиона вторую попытку в виде графика Кубок — ЦСКА — «РБ Лейпциг».

Понятно, что в Европе уже все давно привыкли играть через два дня на третий. Да и сами футболисты больше предпочитают играть, а не тренироваться. Вопрос в другом. В случае с каждым участником Лиги чемпионов и Лиги Европы происходит накладка с топ-матчами и Кубком России. К слову, в случае со «Спартаком» в квалификации ЛЕ была ровно такая же история — матчи с ЦСКА и «Зенитом» пересекались с играми в Европе.

И если руководство российского футбола хочет популяризировать Кубок (а оно хочет — сейчас даже жеребьевка была в прямом эфире в 9 утра), то при составлении календаря чемпионата надо учитывать все остальные турниры. А то получается, что играть два топ-матча в одном туре нельзя (их алгоритмы ВШЭ намеренно разводили), а играть топ-матчи сразу после еврокубков — можно. И еще Кубок в придачу.

Только потом давайте не удивляться финалам «Тосно» — «Авангрард» и шестому месту Португалии в таблице коэффициентов.

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