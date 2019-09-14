РФС рассмотрит вопрос расторжения контракта Мамаева с «Краснодаром» до конца сентября

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В октябре 2018 года Мамаев, а также на тот момент нападающий «Зенита» Александр Кокорин (контракт футболиста с клубом истек в конце сезона-2018/19 — прим. ТАСС), его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных — на год и шесть месяцев.

Приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого вступил в силу 13 июня, когда был отклонена их апелляция. 4 июля трое из них, за исключением детского тренера, были этапированы в исправительную колонию номер 4 в Белгородской области. 6 сентября ходатайства Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении были удовлетворены, они выйдут на свободу 17 сентября.

«Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе, — сказал Березов. — Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября».