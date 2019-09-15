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16:44 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» нанес «Рубину» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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В составе «Оренбурга» голы забили Рикарду Алвеш (49-я минута) и Артем Кулишев (89, с пенальти). У «Рубина» отличился Евгений Башкиров (53). Лучшим игроком матча признали Алвеша.

«Рубин» проиграл третий матч кряду, клуб располагается на 10-й строчке в таблице с 10 очками. «Оренбург» поднялся на 12-е место, набрав 8 очков.

В следующем матче 22 сентября «Оренбург» дома сыграет с московским «Локомотивом», «Рубин» 21 сентября сыграет в гостях с «Зенитом».

Оренбург
2:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 915.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Владимир ФедотовРоман Шаронов
Голы
Рикарду Алвеш49′
Евгений Башкиров(Олег Данченко)53′
Артем Кулишев89′
Составы команд
38Андрей Климович
22Юрий Дюпин
15Георгий Зотов
33Олег Данченко
13Сергей Терехов
69Данил Степанов
59′
3Михаил Сиваков
3Константин Плиев
90+1′
4Урош Радакович
5Филип Уремович
88′
66Савелий Козлов
18Павел Могилевец
5Тимур Аюпов
78′
10Игорь Коновалов
8Даниэл Мишкич
88Александр Ташаев
17Жига Шкофлек
13′66′
12Александр Зуев
20Джоэль Фамейе
6Евгений Башкиров
54′80′
10Рикарду Алвеш
83′
21Хвича Кварацхелия
88Артем Галаджан
20Евгений Марков
73′
9Джордже Деспотович
87′
8Видар Ерн Кьяртанссон
32Артем Кулишев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
5Голевые моменты1
18Удары (всего)11
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
12Фолы12
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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