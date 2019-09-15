«Оренбург» нанес «Рубину» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу
ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской
ОРЕНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Оренбурга» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской
В составе «Оренбурга» голы забили Рикарду Алвеш (49-я минута) и Артем Кулишев (89, с пенальти). У «Рубина» отличился Евгений Башкиров (53). Лучшим игроком матча признали Алвеша.
«Рубин» проиграл третий матч кряду, клуб располагается на 10-й строчке в таблице с 10 очками. «Оренбург» поднялся на 12-е место, набрав 8 очков.
В следующем матче 22 сентября «Оренбург» дома сыграет с московским «Локомотивом», «Рубин» 21 сентября сыграет в гостях с «Зенитом».
|Владимир Федотов
|Роман Шаронов
|Рикарду Алвеш
|49′
|Евгений Башкиров(Олег Данченко)
|53′
|Артем Кулишев
|89′
|38
|Андрей Климович
|22
|Юрий Дюпин
|15
|Георгий Зотов
|33
|Олег Данченко
|13
|Сергей Терехов
|69
|Данил Степанов
59′
|3
|Михаил Сиваков
|3
|Константин Плиев
90+1′
|4
|Урош Радакович
|5
|Филип Уремович
88′
|66
|Савелий Козлов
|18
|Павел Могилевец
|5
|Тимур Аюпов
78′
|10
|Игорь Коновалов
|8
|Даниэл Мишкич
|88
|Александр Ташаев
|17
|Жига Шкофлек
13′66′
|12
|Александр Зуев
|20
|Джоэль Фамейе
|6
|Евгений Башкиров
54′80′
|10
|Рикарду Алвеш
83′
|21
|Хвича Кварацхелия
|88
|Артем Галаджан
|20
|Евгений Марков
73′
|9
|Джордже Деспотович
87′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|32
|Артем Кулишев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)