«Оренбург» нанес «Рубину» третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

В составе «Оренбурга» голы забили Рикарду Алвеш (49-я минута) и Артем Кулишев (89, с пенальти). У «Рубина» отличился Евгений Башкиров (53). Лучшим игроком матча признали Алвеша.

«Рубин» проиграл третий матч кряду, клуб располагается на 10-й строчке в таблице с 10 очками. «Оренбург» поднялся на 12-е место, набрав 8 очков.