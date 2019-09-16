Странный пенальти, удаление и ракета от Норманна. «Ростов» не отпускает «Зенит» с «Краснодаром»
Камбэк Карпина с «Ахматом».
Камбэк Карпина с «Ахматом».
«Ростов» продолжает коллекционировать самые яркие перфомансы осени.
Две недели назад все пересматривали мегасэйв Чернова в Черкизово (Валерий Карпин даже тренировал его перед «Ахматом»), а сегодня выдал еще одно шоу.
Все началось со спорного пенальти: мяч попал в прижатую руку Чернова, но VAR был в другой игре. В итоге Воложин указал на точку, а Роши пробил Бабурина.
«Ростов» еще в концовке первого тайма вдавил «Ахмат» в штрафную, но сравнял после перерыва. Еременко в двух атаках подряд бил издали — и это сработало. Правда, без Хорена Байрамяна, который ждал отскок и забил второй гол в сезоне, ничего бы не случилось.
Но героем вечера стал Норманн, ввинтивший мяч вот этот мяч в дальнюю девятку — без шансов для кипера. Наслаждайтесь:
Прицел Норманну подправил Швец: за две минуты до шедевра норвежца полузащитник «Ахмата» жестко подкатился и получил прямую красную карточку. Отыграться вдесятером у такого «Ростова» шансов практически не было. Сил — тоже.
2:1 — это шестая победа Карпина в сезоне.
«Ростов» догнал «Краснодар» с «Зенитом». У трех команд — по 20 очков. «Ахмат» — на 12-м месте.
|Валерий Карпин
|Рашид Рахимов
|Хорен Байрамян
|54′
|Одисе Роши
|19′
|Матиас Норманн
|64′
|1
|Егор Бабурин
|33
|Виталий Гудиев
|34
|Алексей Козлов
|40
|Ризван Уциев
|28
|Евгений Чернов
|5
|Магомед Мусалов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|4
|Вилькер Анхель
|78
|Дмитрий Чистяков
|15
|Андрей Семенов
|7
|Роман Еременко
|21
|Одисе Роши
|8
|Ивелин Попов
|11
|Силва Лима Исмаэл
|17
|Матиас Норманн
|19
|Олег Иванов
|19
|Хорен Байрамян
82′
|23
|Антон Швец
62′
|15
|Данил Глебов
|7
|Магомед Митришев
65′
|11
|Алексей Ионов
90′
|77
|Бернард Бериша
|47
|Александр Долгов
|88
|Денис Глушаков
79′
|14
|Элдор Шомуродов
77′
|18
|Андрес Понсе
|26
|Александр Саплинов
85′
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|4
|Голевые моменты
|1
|22
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|0
|7
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)