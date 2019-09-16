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16 сентября, источник: Sport24

Странный пенальти, удаление и ракета от Норманна. «Ростов» не отпускает «Зенит» с «Краснодаром»

Камбэк Карпина с «Ахматом».

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Источник: Sport24

«Ростов» продолжает коллекционировать самые яркие перфомансы осени.

Две недели назад все пересматривали мегасэйв Чернова в Черкизово (Валерий Карпин даже тренировал его перед «Ахматом»), а сегодня выдал еще одно шоу.

Все началось со спорного пенальти: мяч попал в прижатую руку Чернова, но VAR был в другой игре. В итоге Воложин указал на точку, а Роши пробил Бабурина.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» еще в концовке первого тайма вдавил «Ахмат» в штрафную, но сравнял после перерыва. Еременко в двух атаках подряд бил издали — и это сработало. Правда, без Хорена Байрамяна, который ждал отскок и забил второй гол в сезоне, ничего бы не случилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но героем вечера стал Норманн, ввинтивший мяч вот этот мяч в дальнюю девятку — без шансов для кипера. Наслаждайтесь:

Во время загрузки произошла ошибка.

Прицел Норманну подправил Швец: за две минуты до шедевра норвежца полузащитник «Ахмата» жестко подкатился и получил прямую красную карточку. Отыграться вдесятером у такого «Ростова» шансов практически не было. Сил — тоже.

2:1 — это шестая победа Карпина в сезоне.

«Ростов» догнал «Краснодар» с «Зенитом». У трех команд — по 20 очков. «Ахмат» — на 12-м месте.

Ростов
2:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 916.09.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 28722 зрителя
Главные тренеры
Валерий КарпинРашид Рахимов
Голы
Хорен Байрамян54′
Одисе Роши19′
Матиас Норманн64′
Составы команд
1Егор Бабурин
33Виталий Гудиев
34Алексей Козлов
40Ризван Уциев
28Евгений Чернов
5Магомед Мусалов
6Рагнар Сигурдссон
4Вилькер Анхель
78Дмитрий Чистяков
15Андрей Семенов
7Роман Еременко
21Одисе Роши
8Ивелин Попов
11Силва Лима Исмаэл
17Матиас Норманн
19Олег Иванов
19Хорен Байрамян
82′
23Антон Швец
62′
15Данил Глебов
7Магомед Митришев
65′
11Алексей Ионов
90′
77Бернард Бериша
47Александр Долгов
88Денис Глушаков
79′
14Элдор Шомуродов
77′
18Андрес Понсе
26Александр Саплинов
85′
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки1
4Голевые моменты1
22Удары (всего)7
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые0
7Фолы14
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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