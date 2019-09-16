Странный пенальти, удаление и ракета от Норманна. «Ростов» не отпускает «Зенит» с «Краснодаром»

Источник: Sport24

«Ростов» продолжает коллекционировать самые яркие перфомансы осени.

Две недели назад все пересматривали мегасэйв Чернова в Черкизово (Валерий Карпин даже тренировал его перед «Ахматом»), а сегодня выдал еще одно шоу.

Все началось со спорного пенальти: мяч попал в прижатую руку Чернова, но VAR был в другой игре. В итоге Воложин указал на точку, а Роши пробил Бабурина.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12871284" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» еще в концовке первого тайма вдавил «Ахмат» в штрафную, но сравнял после перерыва. Еременко в двух атаках подряд бил издали — и это сработало. Правда, без Хорена Байрамяна, который ждал отскок и забил второй гол в сезоне, ничего бы не случилось.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12871348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но героем вечера стал Норманн, ввинтивший мяч вот этот мяч в дальнюю девятку — без шансов для кипера. Наслаждайтесь:

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12871354" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прицел Норманну подправил Швец: за две минуты до шедевра норвежца полузащитник «Ахмата» жестко подкатился и получил прямую красную карточку. Отыграться вдесятером у такого «Ростова» шансов практически не было. Сил — тоже.

2:1 — это шестая победа Карпина в сезоне.