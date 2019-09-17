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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» хотели бы видеть в своем составе Мамаева

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Михаил Гончаров. «Крылья Советов» хотели бы видеть Павла Мамаева в составе своей команды, поскольку это хороший футболист, заявил РИА Новости генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драки в Москве и освобожденные судом условно-досрочно, во вторник покинули исправительную колонию в Белгородской области. В октябре 2018 года «Краснодар» объявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым. Ранее представитель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил РИА Новости, что вопрос о расторжении контракта краснодарского клуба с игроком планируется рассмотреть в конце сентября.

«Конечно, мы бы хотели видеть его (Мамаева) в своей команде. Хороший, сильный футболист, пока все», — заявил РИА Новости Шашков.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины).

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