Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
10Парфенов — Кононов — 4:1
16:35 (мск), источник: Sport24

5 причин, почему возвращение Кокорина — правильное решение для «Зенита». Он еще может быть полезен

И прошел медосмотр.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Александр Кокорин недолго пробыл без работы после выхода из тюрьмы. Почти сразу же «Зенит» подсунул ему новый контракт до конца сезона. С серьезно сокращенной зарплатой — вместо 3,8 млн, согласно инсайдам, он будет получать 2,5. Пока что врачи проводят медобследование Александра, проверяя его готовность вернуться на профессиональный уровень. Пока что в этом уравнений неизвестных больше, чем шотов в чеке Кокорина и Мамаева в ту октябрьскую ночь 2018-го. Но «Зенит» рискует, и правильно делает. Если у Александра не появилось серьезных хронических проблем с коленом, команда получит очень неплохое усиление ко второй части сезона. Есть несколько причин, почему возвращение Кокорина в команду — правильный шаг.

Универсализм

При Луческу, Манчини и Семаке Александр показал себя разноплановым форвардом. При Мирче неплохо исполнял роль флангового напа в тройке под Дзюбой, но по-настоящему раскрылся при итальянском коуче, который нашел Кокорину идеальную позицию в 4−4−2, где он мог уходить смещаться на фланги и уходить глубже в поисках мяча. При Семаке тоже чувствовал себя как рыба в воде, так как новый тренер лишь вернул лучшие, пусть и простецкие, наработки Манчини.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нынешний «Зенит» действует чуть более креативно после прихода Ракицкого и Азмуна, есть потенциал для роста после возвращения в сбор Малкома. Но в целом все то же, что и раньше: обилие длинных передач, создание моментов через фланги, игра на подборах рядом с Дзюбой и ставка на открывание форвардов в штрафной из полуфлангов под забросы. В теории Кокорин может сыграть в центре атаки, исполнить роль классического вингера в стиле Малкома или Ригони или же действовать ближе к зоне 14 как Себа Дриусси. В последний год до того, как отправиться за решетку, Александр доказал, что обладает достаточным функционалом для игры на каждой из этих позиций.

Короткая обойма

В этом сезоне Семак уже не раз выпускал в центр атаки Александра Ерохина, который здорово играет головой и сочетает это с неплохой игрой в подыгрыше. Скудновато для команды, тратящей 40 млн евро на одного игрока. По большому счету после ухода Заболотного у Семака больше нет вариантов, кем подменить игроков центра атаки. В матче с «Лионом» травму получил Азмун, и заменить его по позиции просто некем. Пришлось выпускать Оздоева и двигать Дриусси в центр.

Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь и сейчас на Кокорина рассчитывать глупо — вряд ли человек выдержит темп РПЛ после того, как полгода пинал мяч только на тюремной площадке. Но в будущем, когда (если) Кокорин наберет форму, у Семака появятся варианты на вторую часть сезона. Дзюбе уже 31, Азмун время от времени вылетает из-за травм или забывает, как попадать по мячу в чужой штрафной, потому варианты замены с учетом игры на два-три фронта просто необходимы. Вряд ли Кокорин будет претендовать на место в основе как минимум в ближайший год, но в качестве игрока подмены это очень неплохой вариант на низовые матчи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Паспорт

Не забываем про лимит на легионеров. Кокорин — пожизненный обладатель красной книжечки, дающей большие преференции в РПЛ.

Уровень

Вряд ли Кокорин успел растерять свои скиллы за год. В истории футбола полно примеров, когда футболисты после нескольких месяцев отсидки возвращались на свой уровень. И нет причин, почему в условиях аморфной РПЛ, где 90% команд уступают «Зениту» по силе состава, у Кокорина возникнут серьезные проблемы с возвращением игрового тонуса. Это всего лишь дело времени.

Сыгранность

Кокорин представляет требования Семака и его систему (которая не сильно изменилась с того момента, как Александр замахивался стулом на Дениса Пака), понимает распределение ролей в команде и знает большинство партнеров по атаке. Кокорин здорово взаимодействовал с Дзюбой и Дриусси, в случае чего должен найти общий язык с Азмуном.

При минимальных финансовых рисках «Зенит» получает готового игрока, который хорошо знаком с командой и тренером, имеет наигранные связи и позволит расширить вариативность состава. Осталось только как следует попахать, чтобы вернуть форму. Неудивительно, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сразу отмел слухи об аренде Кокорина в «Сочи». Команде он нужен уже сейчас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Малкина показала, как ее балует хоккеист сборной России
Хабиб не сумел развлечь горячую хоккейную ведущую: «Не хватает страсти!»
Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?
«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Ольга Морозова: как живет советская финалистка Уимблдона
Издание France Football учредило премию имени Льва Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь