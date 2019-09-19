5 причин, почему возвращение Кокорина — правильное решение для «Зенита». Он еще может быть полезен
И прошел медосмотр.
И прошел медосмотр.
Александр Кокорин недолго пробыл без работы после выхода из тюрьмы. Почти сразу же «Зенит» подсунул ему новый контракт до конца сезона. С серьезно сокращенной зарплатой — вместо 3,8 млн, согласно инсайдам, он будет получать 2,5. Пока что врачи проводят медобследование Александра, проверяя его готовность вернуться на профессиональный уровень. Пока что в этом уравнений неизвестных больше, чем шотов в чеке Кокорина и Мамаева в ту октябрьскую ночь 2018-го. Но «Зенит» рискует, и правильно делает. Если у Александра не появилось серьезных хронических проблем с коленом, команда получит очень неплохое усиление ко второй части сезона. Есть несколько причин, почему возвращение Кокорина в команду — правильный шаг.
При Луческу, Манчини и Семаке Александр показал себя разноплановым форвардом. При Мирче неплохо исполнял роль флангового напа в тройке под Дзюбой, но
Нынешний «Зенит» действует чуть более креативно после прихода Ракицкого и Азмуна, есть потенциал для роста после возвращения в сбор Малкома. Но в целом все то же, что и раньше: обилие длинных передач, создание моментов через фланги, игра на подборах рядом с Дзюбой и ставка на открывание форвардов в штрафной из полуфлангов под забросы. В теории Кокорин может сыграть в центре атаки, исполнить роль классического вингера в стиле Малкома или Ригони или же действовать ближе к зоне 14 как Себа Дриусси. В последний год до того, как отправиться за решетку, Александр доказал, что обладает достаточным функционалом для игры на каждой из этих позиций.
В этом сезоне Семак уже не раз выпускал в центр атаки Александра Ерохина, который здорово играет головой и сочетает это с неплохой игрой в подыгрыше. Скудновато для команды, тратящей 40 млн евро на одного игрока. По большому счету после ухода Заболотного у Семака больше нет вариантов, кем подменить игроков центра атаки. В матче с «Лионом» травму получил Азмун, и заменить его по позиции просто некем. Пришлось выпускать Оздоева и двигать Дриусси в центр.
Здесь и сейчас на Кокорина рассчитывать глупо — вряд ли человек выдержит темп РПЛ после того, как полгода пинал мяч только на тюремной площадке. Но в будущем, когда (если) Кокорин наберет форму, у Семака появятся варианты на вторую часть сезона. Дзюбе уже 31, Азмун время от времени вылетает
Не забываем про лимит на легионеров. Кокорин — пожизненный обладатель красной книжечки, дающей большие преференции в РПЛ.
Вряд ли Кокорин успел растерять свои скиллы за год. В истории футбола полно примеров, когда футболисты после нескольких месяцев отсидки возвращались на свой уровень. И нет причин, почему в условиях аморфной РПЛ, где 90% команд уступают «Зениту» по силе состава, у Кокорина возникнут серьезные проблемы с возвращением игрового тонуса. Это всего лишь дело времени.
Кокорин представляет требования Семака и его систему (которая не сильно изменилась с того момента, как Александр замахивался стулом на Дениса Пака), понимает распределение ролей в команде и знает большинство партнеров по атаке. Кокорин здорово взаимодействовал с Дзюбой и Дриусси, в случае чего должен найти общий язык с Азмуном.
При минимальных финансовых рисках «Зенит» получает готового игрока, который хорошо знаком с командой и тренером, имеет наигранные связи и позволит расширить вариативность состава. Осталось только как следует попахать, чтобы вернуть форму. Неудивительно, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сразу отмел слухи об аренде Кокорина в «Сочи». Команде он нужен уже сейчас.