«Зенит» без Азмуна. Насколько критично и какие варианты?
«Зенит» временно остался без Азмуна
«Зенит» временно остался без Азмуна
Команда Семака давно использует схему с двумя нападающими как базовую. Даже против «Лиона» со схемой 5−3−2 в обороне нашлось место обоим нападающим.
Остальные (Дриусси, Кузяев, Смольников) предлагают такие открывания эпизодически (обусловлено их амплуа), то есть команда потеряет в вариативности. Плюс вклад Сердара за счет ударов головой довольно важен, у него мощный прыжок и аномально высокая реализация сложных верховых передач, а скорость и игра на опережение помогают создавать динамическое преимущество перед соперником в штрафной.
Без Азмуна «Зенит», скорее всего, вернется к хорошо знакомой схеме прошлой осени — гибрид 4−2−3−1 и 4−4−2, где игрок с позиции номинальной «десятки» ситуативно поднимается выше под нападающего или на одну линию с ним, образуя таким образом 4−4−2. Подобную роль в «Зените» может исполнить целая группа игроков — Дриусси, Кузяев, Шатов, Ерохин. Важно, что все они уже играли в этой схеме.
Больше всего шансов сыграть ложную «десятку»
В центре Ерохину удобнее, чем
Она всем знакома и по основным принципам модели игры «Зенита» не сильно отличается, но кроме этого нет наработанных и опробованных вариантов. Любой другой вариант (4−3−3, 4−4−2 ромб, 4−1−4−1) подразумевает значительные изменения принципов игры, Семак не шел на это даже в кризисные моменты, едва ли пойдет и в матче с «Рубином».
«Зенит» команда с механическим футболом, где используются один и те же отработанные до автоматизма комбинации. Непредсказуемость системе дает движение Дриусси (именно поэтому его отсутствие бьет по команде сильнее всего), смещения Дзюбы (хотя вся лига это давно знает, но нивелировать очень сложно) и появившиеся недавно высокие включения в атаку опорников (особенно когда в центре поля стали играть Сантос и Барриос), в основном с дриблингом.
Азмун дает дополнительный функционал и объем в атаке, но не дает непредсказуемость, как Дриусси и Дзюба. То есть концептуально, его временная потеря не так страшна. Но это на бумаге, а как получится на практике, мы узнаем уже совсем скоро.