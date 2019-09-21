«Зенит» без Азмуна. Насколько критично и какие варианты?

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Команда Семака давно использует схему с двумя нападающими как базовую. Даже против «Лиона» со схемой 5−3−2 в обороне нашлось место обоим нападающим.

Без иранца «Зенит» потеряет часть функционала в атаке. Азмун чуть ли не единственный в команде, кто может предложить скоростные открывания за спины защитникам соперника.

Остальные (Дриусси, Кузяев, Смольников) предлагают такие открывания эпизодически (обусловлено их амплуа), то есть команда потеряет в вариативности. Плюс вклад Сердара за счет ударов головой довольно важен, у него мощный прыжок и аномально высокая реализация сложных верховых передач, а скорость и игра на опережение помогают создавать динамическое преимущество перед соперником в штрафной.

Схема

Без Азмуна «Зенит», скорее всего, вернется к хорошо знакомой схеме прошлой осени — гибрид 4−2−3−1 и 4−4−2, где игрок с позиции номинальной «десятки» ситуативно поднимается выше под нападающего или на одну линию с ним, образуя таким образом 4−4−2. Подобную роль в «Зените» может исполнить целая группа игроков — Дриусси, Кузяев, Шатов, Ерохин. Важно, что все они уже играли в этой схеме.

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Больше всего шансов сыграть ложную «десятку» все-таки у Ерохина. Дриусси важнее на левом фланге, откуда его фирменные смещения в центр несут много опасности. Выбор Шатова вызывает сомнения с точки зрения его способности провести весь матч после травмы. Кузяев тоже полезнее и острее при игре на фланге (на правом), где у него есть возможность использовать взрывные скоростные рывки (как с мячом, так и без мяча — в прессинге и контрпрессинге).

В центре Ерохину удобнее, чем кому-либо из этого набора игроков на роль. Сильная сторона Александра — умение на скорости врываться в свободные зоны — вторым темпом, в первую линию на опережение или даже сдваивая позицию кого-то из партнеров в атаке (особенно эффективно это получается при открывании вплотную рядом с Дзюбой, когда Артем традиционно стягивает все внимание на себя). Плюс Ерохин в старте вместо травмированного Азмуна это определенная компенсация возможностей команды на верховых мячах, в том числе на «стандартах».

Предыстория

После прихода Азмуна прошлой зимой «Зенит» уже возвращался к гибриду 4−2−3−¼−4−2, когда отсутствовал кто-то из пары нападающих.

Она всем знакома и по основным принципам модели игры «Зенита» не сильно отличается, но кроме этого нет наработанных и опробованных вариантов. Любой другой вариант (4−3−3, 4−4−2 ромб, 4−1−4−1) подразумевает значительные изменения принципов игры, Семак не шел на это даже в кризисные моменты, едва ли пойдет и в матче с «Рубином».

Приоритетная важность

«Зенит» команда с механическим футболом, где используются один и те же отработанные до автоматизма комбинации. Непредсказуемость системе дает движение Дриусси (именно поэтому его отсутствие бьет по команде сильнее всего), смещения Дзюбы (хотя вся лига это давно знает, но нивелировать очень сложно) и появившиеся недавно высокие включения в атаку опорников (особенно когда в центре поля стали играть Сантос и Барриос), в основном с дриблингом.