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00:40 (мск), источник: ТАСС

Матч ЦСКА — «Краснодар» и еще три встречи завершат программу 10-го тура РПЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Программа 10-го тура чемпионата России по футболу завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече занимающий четвертое место в турнирной таблице ЦСКА примет располагающийся на второй строчке «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Для обеих команд встреча на «ВЭБ-Арене» станет первой после провального выступления в стартовом туре группового турнира Лиги Европы. В четверг армейцы в болгарском Разграде крупно уступили местному «Лудогорцу» в матче группы H (1:5). В этот же день краснодарцы в игре группы С потерпели еще более крупное поражение, в гостях пропустив пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 10, 22.09.2019, 19:00

ЦСКА-Краснодар-

На национальной арене команды выступают более стабильно. Победная серия ЦСКА насчитывает три матча, а беспроигрышная «Краснодара» — восемь (шесть побед и две ничьих). На внутренней арене гости потерпели только одно поражение, уступив в первом туре «Ахмату» со счетом 0:1.

К этому матчу ЦСКА и «Краснодар» подходят с серьезными кадровыми потерями. У армейцев из-за травм встречу пропустят защитники Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и Седрик Гогуа, а также полузащитники Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов. Защитник Хёрдур Магнуссон и хавбек Иван Обляков не сыграют в это воскресенье из-за перебора желтых карточек. Кроме того, под вопросом участие во встрече защитника Звонимира Шарлии и нападающего Арнора Сигурдссона.

Список травмированных у «Краснодара» короче, но все игроки из него являются ключевыми для команды — это полузащитники Юрий Газинский и Реми Кабелла, а также крайний нападающий Виктор Классон. Кроме того, из-за дисквалификации против армейцев не сыграет хавбек Тонни Виллена.

Предстоящий матч станет 20-м в истории противостояния ЦСКА и «Краснодара» во всех турнирах. В 19 предыдущих встречах зафиксировано статистическое равенство — команды одержали по семь побед, еще пять раз они свели игры к ничейному исходу. В прошлом розыгрыше чемпионата России краснодарцы одержали две победы над москвичами (2:1 — на выезде, 2:0 — дома).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 10, 22.09.2019, 11:30

Оренбург-Локомотив-

Утренник «Локомотива» в Оренбурге

Занимающий пятую строчку «Локомотив» представляет Россию в главном еврокубковом турнире — Лиге чемпионов. В отличие от ЦСКА и «Краснодара», проигравших на старте Лиги Европы, команда главного тренера Юрия Семина на этой неделе на международной арене одержала победу — со счетом 2:1 в Германии был обыграл леверкузенский «Байер». Железнодорожникам предстоит еще один выезд, на стадионе «Газовик» в Оренбурге они встретятся с одноименной командой, которая после серии из семи игр без побед (пять поражений и две ничьих) выиграла две встречи кряду.

Для москвичей эта игра, которая начнется в 11:30 по московскому времени, станет третьей за девять дней. Помимо плотности календаря столичная команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами — из-за травм встречу гарантированно пропустят полузащитник Антон Миранчук, нападающий Джефферсон Фарфан, а также защитники Михаил Лысов и Борис Ротенберг. Также под вопросом появление на поле хавбека Алексея Миранчука и игрока центральной зоны обороны Соломона Кверквелии. У «Оренбурга», который располагается на 13-й позиции, потеря всего одна — из-за перебора желтых карточек против серебряного призера прошлого сезона не сыграет нападающий Тимур Аюпов.

Предстоящий матч станет шестым в истории встреч «Локомотива» и «Оренбурга». До этого железнодорожники одержали две победы, потерпев одно поражение и два раза поделив очки с соперником.

Единственную победу «Оренбург» одержал дома во встрече первого круга чемпионата России сезона-2018/19 (1:0), во втором круге победили уже москвичи (2:1).

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 10, 22.09.2019, 14:00

Динамо-Сочи-

Встреча Хохлова и Точилина

В 14:00 мск на стадионе в Петровском парке начнется матч между «Динамо» и «Сочи», которые занимают 11-е и 16-е места соответственно. В этой встрече интересным выглядит противостояние главных тренеров, Дмитрия Хохлова и Александра Точилина, которые с 2007 по 2008 год вместе играли за бело-голубых. В общей сложности наставник сочинцев провел в составе московского клуба 14 лет, тогда как его оппонент выступал за него на протяжении пяти лет. При этом «Динамо» не является чужим клубом сразу для пяти игроков «Сочи»: в разные годы за москвичей выступали вратарь Евгений Фролов, защитники Никита Калугин и Кирилл Заика, а также полузащитники Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.

В игре с дебютантом премьер-лиги «Динамо» имеет возможность продлить трехматчевую беспроигрышную серию (две ничьих и победа), которая началась 24 августа, в активе «Сочи» на данный момент всего одна победа, одержанная в восьмом туре в Казани над «Рубином» (3:0). В остальных встречах клуб из Краснодарского края потерпел пять поражений и три раза сыграл вничью. Что касается кадровых потерь, Хохлов, скорее всего, не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление от травм защитника Тони Шунича, полузащитника Антона Соснина и нападающего Клинтона Н'Жи. Точилин будет обходиться без дисквалифицированного Цаллагова, а также травмированных Заики и форварда Максима Барсова.

С учетом того, что «Сочи» был создан в 2018 году на базе петербургского «Динамо» и за один сезон завоевал право выйти из второго по силе дивизиона российского футбола в РПЛ, а москвичи в прошлом сезоне выступали в премьер-лиге, предстоящая встреча станет первой в истории их противостояния.
Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 10, 22.09.2019, 16:30

Арсенал Т-Урал-

Занимающие восьмое и девятое места в турнирной таблице «Арсенал» и «Урал» в Туле начнут свой матч в 16:30 мск. На данный момент в активе обеих команд по 13 очков. В том случае, если в этой встрече будет выявлен победитель, он сумеет подняться на шестую строчку, обойдя «Уфу» и «Спартак», которые к 10-му туру набрали по 14 очков. Единственным футболистом в составе обеих команд, который не сможет выйти на поле, является отбывающий дисквалификацию защитник гостей Вараздат Ароян.

Воскресная игра станет 11-й в истории встреч «Арсенала» и «Урала». Пять раз их матчи заканчивались вничью, четыре раза сильнее был клуб из Екатеринбурга, один раз верх взяли туляки. В прошлом сезоне команды провели четыре игры — чемпионате и Кубке России по разу была зафиксирована ничья, еще по одному разу в каждом из турниров побеждал «Урал».

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