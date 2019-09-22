«Рубин» получил 5 голов, но не спешите винить философию Шаронова
Разбор матча, в котором «Зенит» разгромил казанскую команду.
Разбор матча, в котором «Зенит» разгромил казанскую команду.
«Зенит» провел мощный матч в атаке, хорошо выходил
Будет много разговоров о том, что модель игры команды Шаронова авантюрна и наивна. «Рубин» использует атакующую схему 4−3−3, использует агрессивный высокий прессинг большими силами. Шаронов не отказался от своей философии даже в Петербурге против «Зенита». При этом все это не значит, что команда не думает об обороне или делает это в последнюю очередь. У казанцев отработан откат в компактный оборонительный блок, если соперник проходит прессинг. Этот блок, конечно, не образцовый, но как минимум интересный. Весь первый тайм атаки хозяев вязли в нем в бесчисленных перехватах и подборах.
На выходе «Зенит» за тайм создал только один явный голевой момент и четыре раза пробил из штрафной. У казанцев в атаке почти ничего не получалось. Но 0:0 к перерыву в целом отражает то, что модель игры «Рубина»
Существует теория слабого звена, подробно описанная в книге о футбольной статистике «Игра» с числами. Короткий итог: команды сильно зависят от слабейшего звена в составе.
Таким слабым звеном в модели игры «Рубина» является Виталий Денисов, которому в виду потери скорости с возрастом подобный стиль игры, мягко говоря, не подходит. Казанцы играют с очень высокой линией обороны — Шаронов на протяжении всего матча жестами просил защитников играть как можно выше.
«Зенит» обычно очень точечно использует такие уязвимые места. Даже в первом тайме фланг Денисова бомбили скоростными открываниями, забросами и разрезающими передачами. Он не успевал не только
После перерыва «Зенит» давил туда еще акцентированные, Дзюба часто открывался под Денисова, даже кроме голов были опасные моменты по вине Виталия. Например, это эпизод на 65-й минуте перед очередным голом: Дзюба даже без борьбы выскочил перед Денисовым и спокойно сделал скидку под удар Кузяева головой в упор.
Четыре из пяти голов прилетели с фланга Денисова. И это мы не берем отмененные голы. Два из них случились в результате прямых ошибок Денисова. Еще один был забит после косвенной ошибки Виталия — когда он выбросился в центр (хотя там были его партнеры, которые бы встретили атаку) и оставил совершенно одного Дзюбу на своем фланге, Артём получил мяч и отдал предголевую на Оздоева.
Это еще не все: первый гол в матче «Зенит» тоже забил не без участия Денисова. Это он ошибся позиционно и вынужден был откровенно сбивать Оздоева, с этого штрафного «Зенит» открыл счет.
Не стоит вешать все на Денисова, причин поражения целый комплекс (провалы прессинга, авантюрный выход
Претензии к философии Шаронова, конечно, есть. При 0:5 не может быть иначе.
На дистанции сезона с такой моделью игры и составом «Рубин» может быть в середине таблицы, может не улетать «Зениту» 0:5 (а, допустим, со счетом поскромнее), но
Для «Зенита» матч с казанцами не стал
|Сергей Семак
|Роман Шаронов
|Бранислав Иванович(Олег Шатов)
|58′
|Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)
|65′
|Алексей Сутормин(Артем Дзюба)
|75′
|Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)
|82′
|Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)
|87′
|99
|Андрей Лунев
|22
|Юрий Дюпин
|19
|Игорь Смольников
|33
|Олег Данченко
|3
|Дуглас Сантос
|29
|Виталий Денисов
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Константин Плиев
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Филип Уремович
|17
|Олег Шатов
|18
|Павел Могилевец
90+4′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Игорь Коновалов
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Александр Зуев
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|6
|Евгений Башкиров
56′
|91
|Алексей Сутормин
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Далер Кузяев
76′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
76′
|20
|Роберт Мак
|26
|Бека Микелтадзе
|5
|Вильмар Барриос
78′
|88
|Александр Ташаев
70′
|32
|Матиас Краневиттер
|7
|Вячеслав Подберезкин
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)