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09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» получил 5 голов, но не спешите винить философию Шаронова

Разбор матча, в котором «Зенит» разгромил казанскую команду.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» провел мощный матч в атаке, хорошо выходил из-под прессинга и контролировал контратаки соперника. Сине-бело-голубые создали восемь явных голевых моментов и нанесли 15 ударов по воротам из штрафной — против нуля и трех у гостей соответственно. При этом в статистику не вошли отмененные голы хозяев.

Будет много разговоров о том, что модель игры команды Шаронова авантюрна и наивна. «Рубин» использует атакующую схему 4−3−3, использует агрессивный высокий прессинг большими силами. Шаронов не отказался от своей философии даже в Петербурге против «Зенита». При этом все это не значит, что команда не думает об обороне или делает это в последнюю очередь. У казанцев отработан откат в компактный оборонительный блок, если соперник проходит прессинг. Этот блок, конечно, не образцовый, но как минимум интересный. Весь первый тайм атаки хозяев вязли в нем в бесчисленных перехватах и подборах.

На выходе «Зенит» за тайм создал только один явный голевой момент и четыре раза пробил из штрафной. У казанцев в атаке почти ничего не получалось. Но 0:0 к перерыву в целом отражает то, что модель игры «Рубина» более-менее работала.

Почему тогда рассыпался «Рубин»?

Существует теория слабого звена, подробно описанная в книге о футбольной статистике «Игра» с числами. Короткий итог: команды сильно зависят от слабейшего звена в составе.

Таким слабым звеном в модели игры «Рубина» является Виталий Денисов, которому в виду потери скорости с возрастом подобный стиль игры, мягко говоря, не подходит. Казанцы играют с очень высокой линией обороны — Шаронов на протяжении всего матча жестами просил защитников играть как можно выше.

«Зенит» обычно очень точечно использует такие уязвимые места. Даже в первом тайме фланг Денисова бомбили скоростными открываниями, забросами и разрезающими передачами. Он не успевал не только из-за скорости, но и из-за ошибок при перестроении. Фланг Денисова рвали не только Шатов и Смольников, но и часто смещающиеся туда Дриусси с Дзюбой. Это выливалось в фолы и опасные подкаты Денисова.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Зенит» давил туда еще акцентированные, Дзюба часто открывался под Денисова, даже кроме голов были опасные моменты по вине Виталия. Например, это эпизод на 65-й минуте перед очередным голом: Дзюба даже без борьбы выскочил перед Денисовым и спокойно сделал скидку под удар Кузяева головой в упор.

Четыре из пяти голов прилетели с фланга Денисова. И это мы не берем отмененные голы. Два из них случились в результате прямых ошибок Денисова. Еще один был забит после косвенной ошибки Виталия — когда он выбросился в центр (хотя там были его партнеры, которые бы встретили атаку) и оставил совершенно одного Дзюбу на своем фланге, Артём получил мяч и отдал предголевую на Оздоева.

Это еще не все: первый гол в матче «Зенит» тоже забил не без участия Денисова. Это он ошибся позиционно и вынужден был откровенно сбивать Оздоева, с этого штрафного «Зенит» открыл счет.

Не стоит вешать все на Денисова, причин поражения целый комплекс (провалы прессинга, авантюрный выход из-под прессинга «Зенита»), но если говорить о поражении именно в виде такого крупного разгрома, то вклад Виталия определяющий.

Претензии к философии Шаронова, конечно, есть. При 0:5 не может быть иначе.

Во-первых, далеко не всегда стоит упорно пытаться выходить в атаки со своей половины через розыгрыш низом. Жесткие установки ограничивают вариативность и упрощают сопернику задачу (можно очень большими силами расставляться на половине соперника, не боясь быть отрезанными вертикальной передачей). Рассмотрим ситуацию с пятым голом. Гости разыгрывают низом удар от ворот. «Зенит» расставляется 4 в 4 по участникам розыгрыша, при этом еще двое зенитовцев находятся чуть позади. То есть «Рубину» для успешного розыгрыша низом без длинной передачи нужно умудриться выйти из-под прессинга вчетвером против шестерых. Сделать это ожидаемо не получилось.

Во-вторых, при всех этих проблемах штаб «Рубина» не внес корректировок. Денисов остался на поле, казанцы продолжили упорно пытаться выходить низом со своей трети поля, а все замены были нацелены на атаку (Шаронов заменил всю верхнюю атакующую тройку).

Во время загрузки произошла ошибка.

Итоги

На дистанции сезона с такой моделью игры и составом «Рубин» может быть в середине таблицы, может не улетать «Зениту» 0:5 (а, допустим, со счетом поскромнее), но все-таки крайности — это всегда плохо. Должны быть какие-то рамки.

Для «Зенита» матч с казанцами не стал каким-то важным индикатором силы, как бы не кричал об этом счет. Команда осталась не только без Азмуна, но еще и без Дриусси (получил сотрясение), что уже критично. Впереди сложнейшие выезды в Москву, Екатеринбург, Красноярск и, конечно, матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Скорее всего, без Азмуна, Дриусси и Малкома.

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Зенит
5:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43598 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРоман Шаронов
Голы
Бранислав Иванович(Олег Шатов)58′
Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)65′
Алексей Сутормин(Артем Дзюба)75′
Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)82′
Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)87′
Составы команд
99Андрей Лунев
22Юрий Дюпин
19Игорь Смольников
33Олег Данченко
3Дуглас Сантос
29Виталий Денисов
6Бранислав Иванович
3Константин Плиев
44Ярослав Ракицкий
5Филип Уремович
17Олег Шатов
18Павел Могилевец
90+4′
22Артем Дзюба
10Игорь Коновалов
27Магомед Оздоев
12Александр Зуев
11Себастьян Дриусси
46′
6Евгений Башкиров
56′
91Алексей Сутормин
21Хвича Кварацхелия
14Далер Кузяев
76′
8Видар Ерн Кьяртанссон
76′
20Роберт Мак
26Бека Микелтадзе
5Вильмар Барриос
78′
88Александр Ташаев
70′
32Матиас Краневиттер
7Вячеслав Подберезкин
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
15Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
7Фолы10
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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