Мамаев передал привет сокамерникам из «Бутырки» и колонии

31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с «Краснодаром», но вскоре «горожане» объявили о расторжении контракта с игроком. После этого футболист подписал с «Ростовом» соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Хочу передать привет всем ребятам, с которыми я познакомился за прошедший год в “Бутырке” и в колонии. Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, отцов, детей. Это очень важно. Передаю всем ребятам огромный привет. Не забуду это время и теплое отношение, которое было к нам», — сказал Мамаев в интервью супруге.