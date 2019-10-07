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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаев передал привет сокамерникам из «Бутырки» и колонии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала очередной отрывок из интервью со своим мужем после его освобождения из белгородской колонии.

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31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с «Краснодаром», но вскоре «горожане» объявили о расторжении контракта с игроком. После этого футболист подписал с «Ростовом» соглашение на два года с возможностью продления еще на сезон.

«Хочу передать привет всем ребятам, с которыми я познакомился за прошедший год в “Бутырке” и в колонии. Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, отцов, детей. Это очень важно. Передаю всем ребятам огромный привет. Не забуду это время и теплое отношение, которое было к нам», — сказал Мамаев в интервью супруге.

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