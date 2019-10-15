Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»

«Знаете, “Спартак” — это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения. Сталкивался ли я с подобным? Я работал в “Црвене Звезде”, там тоже было большое давление. В “Локомотиве” было давление, в “Динамо”. Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда».