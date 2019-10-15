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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович отметил, что в «Спартаке» наставникам не дают много времени на постановку игры.

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«Знаете, “Спартак” — это очень сложная работа. Там не дают времени, очень трудно делать результат, когда не дают времени. Там нет терпения. Сталкивался ли я с подобным? Я работал в “Црвене Звезде”, там тоже было большое давление. В “Локомотиве” было давление, в “Динамо”. Я не знаю, как так случилось, что они так ненавидели Кононова с его пиджаком… Это сложная команда для работы», — приводит слова Божовича «Комсомольская правда».

Напомним, Кононов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2). Новым наставником стал Доменико Тедеско.

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