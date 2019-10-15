«Разве “Спартак” — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско

Sport.de: «Спасатель на катапультном кресле»

Спустя 214 дней после отставки из «Шальке» Доменико Тедеско получил новую работу — подписал контракт с самым титулованным российским клубом «Спартаком». В 12-миллионном мегаполисе немца ждет интересная и в то же время неблагодарная работа. Тедеско не стоит рассчитывать на легкую прогулку.

Уже на первой пресс-конференции Тедеско столкнулся с первыми трудностями вне поля. Перевод вопросов и ответов был неточным, что заметно смущало обычно уверенного в себе тренера. Плохо, конечно, что русский язык не имеет ничего общего с пятью языками, которые знает Тедеско. Но тренер признался: «Я надеюсь, что скоро все буду понимать».

Быстрее всего 34-летний специалист поймет, чего от него ждут клуб и болельщики. Тедеско должен вернуть сверженный с вершины клуб-рекордсмен к первому месту в лиге — не меньше. Много времени ему на это, наверное, не дадут. Тедеско — 19-й тренер «Спартака» за последние 19 лет. Большинство его предшественников не пробыли на посту и двенадцати месяцев.

Успех Тедеско неизбежно будут измерять спортивными достижениями. А конкретно — титулами, на что явно намекнули местные журналисты. Тренер старался не идти у них на поводу и избегал «т-слово» (Вероятно, имеется в виду слово «титул» — Прим. «СЭ»). «Речь идет не об отдельных соревнованиях», — подчеркнул он. Речь идет о достижении максимума — вот ответ, который должен дать Тедеско в ближайшие несколько недель. После пяти поражений подряд «Спартак» опустился на двенадцатое место в чемпионате России, и это необходимо выправлять. Неблагодарная задача для тренера, который находится в центре внимания на одной из самых освещаемых сцен страны.

«Спартак», один из крупнейших и популярнейших клубов России, в последние годы превратился в посмешище. За последние 18 лет клуб выиграл только один чемпионат, Кубок в последний раз брал в 2003 году, а в еврокубках одно разочарование сменяет другое. Параллели с «Шальке» очевидны.

От российских журналистов не ускользнул и давний конфликт Тедеско с Бенедиктом Хеведесом — они, кажется, уже сейчас ищут потенциальные очаги пожара. Журналисты, чье слово все еще имеет вес, встречают Тедеско с большим скептицизмом. Работа с ними — часть процесса тренерского созревания, который Доменико переживает не первый год. В Гельзенкирхене он закончился бесславно.

Suddeutsche Zeitung: «Карьера на кириллице»

Доменико Тедеско говорит на пяти языках: немецком, итальянском, английском, испанском и французском. «Мне всегда было интересно и легко учить новое. Но сейчас я не планирую браться за еще один язык», — говорил тренер в 2017 году, когда готовился к дебюту с «Шальке». Едва ли Тедеско тогда предполагал, что в будущем ему понадобится русский язык.

Через полтора года после того, как Тедеско привел «Шальке» ко второму месту в бундеслиге, тренер оказался в Москве. Это один из самых необыкновенных путей для тренера, который до сих пор находится в числе самых талантливых в Германии.

С точки зрения клуба, назначение Тедеско кажется разумным. Генеральный директор Томас Цорн — немец. Он искал тренера, который мог бы не только стабилизировать команду, но и развить молодых игроков. Но разве «Спартак» — это верный выбор для молодого тренера из Германии, который хочет развиваться? Карьера Тедеско началась дерзко: уже в 31 год он возглавил клуб второй бундеслиги «Эрцгебирге», а затем отправился на повышение в «Шальке». В Гельзенкирхене время Тедеско закончилось поражением 0:7 от «Манчестер Сити», он «был сожжен», как выразился преемник Доменико в «Шальке» Хуб Стевенс. Тем не менее Тедеско не поддался депрессии, а даже письменно поблагодарил бывший клуб за учтивое обращение с ним. И, наверное, уже весной Тедеско мог представить, что его следующее место работы будет за границей. Во всяком случае, он отклонил предложения из Германии — в частности, от «Штутгарта».

«Спартак» — самый популярный из всех московских клубов. Неделю назад Тедеско три дня был в Москве, побывал на Красной площади, видел по телевизору выездное поражение своей новой команды в Краснодаре, читал в спортивных газетах гигантский репортаж о «Спартаке». Тогда он и принял решение.