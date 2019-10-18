Матч «Ахмата» и «Локомотива» откроет программу 13-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 18 октября. Грозненский «Ахмат» в пятницу проведет домашнюю встречу против московского «Локомотива». Матч откроет программу 13-го тура Российской
ТАСС, 18 октября. Грозненский «Ахмат» в пятницу проведет домашнюю встречу против московского «Локомотива». Матч откроет программу 13-го тура Российской
Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев. После поражения от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура в «Ахмате» произошли кадровые перестановки — пост главного тренера
Новый наставник Игорь Шалимов заработал три очка в дебютной встрече с «Уфой» в прошлом туре (1:0) и прервал серию из семи матчей без побед. Это дает надежду болельщикам на улучшение положения команды и возвращение «Ахмата» в верхнюю часть турнирной таблицы. Игру с железнодорожниками клуб проведет в боевом составе. Исключением является травмированный полузащитник Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени
«Локомотив» является лидером турнирной таблицы (26 очков), однако такое же количество баллов имеют «Ростов», «Краснодар» и петербургский «Зенит». Поэтому железнодорожникам необходима победа в Грозном, чтобы оторваться от преследователей. Также «Локомотиву» нужно сохранить силы на выездную встречу в Лиге чемпионов — 22 октября подопечные Юрия Семина встретятся с итальянским «Ювентусом» в рамках третьего тура группового этапа. Ситуация усугубляется тем, что нападающие Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов получили травмы перед перерывом на матчи сборных, в предстоящих встречах они участвовать не будут.
Положительной новостью является возвращение в строй полузащитника Алексея Миранчука, который уже успел забить победный мяч в игре прошлого тура с тульским «Арсеналом» (2:1). Его брат Антон продолжает восстановление после операции на стопе.
В последних пяти встречах между командами в рамках чемпионата России два раза была зафиксирована ничья, в трех случаях «Локомотив» добивался побед. Всего клубы провели между собой 26 матчей, в 15 из которых выигрывали железнодорожники, грозненцы имеют только четыре победы.