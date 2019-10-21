Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Бывший нападающий «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин выиграл первый трофей в качестве тренера.
Под руководством Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова команда академии «Зенита» 2004 года выиграла Кубок
«Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок
Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С, и стал тренером в «Зените» U15.
17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).