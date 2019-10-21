«Как в такой ситуации ставить игру?» Помощник Кононова объяснил провал «Спартака»
Сергей Кузнецов, помогавший в «Спартаке» теперь уже бывшему главному тренеру команды Олегу Кононову, объяснил провал
Сергей Кузнецов, помогавший в «Спартаке» теперь уже бывшему главному тренеру команды Олегу Кононову, объяснил провал
«Олег Георгиевич готовил одну команду летом, а в августе получил много новых футболистов. И сразу же интегрировать их в игру «Спартака» очень сложно. Думаю, он представлял себе ситуацию
В команде, которую мы приняли, за 10 месяцев поменялись 17 футболистов! Как я уже заметил, большинство новичков появилось в августе. При этом не покупались опытные футболисты 28−30 лет, которые обладают серьезным опытом выступлений за свои сборные, сильные клубы. Если я ничего не путаю, генеральный директор заявлял, что «Спартак» берет футболистов на перспективу. А значит, спады в их игре неизбежны. У нас, напротив, почти все опытные исполнители ушли — Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
Мы приобрели талантливых ребят. У них есть масса положительных футбольных качеств. Но им тоже нужно давать время.
Игроков тоже можно понять. Они появились в августе — и сразу с корабля на бал. А когда в сентябре возникла пауза на сборные, многие разъехались по своим национальным командам. И мы получили всех обратно за
Тиль всего несколько раз вызывался в сборную Голландии. Ларссон пока кандидат в шведскую. Ребятам 21−22 года. Они еще не состоявшиеся звезды. Однозначно будут расти и прогрессировать. Но от «Спартака» болельщики ждут сиюминутного результата. Вот в чем проблема. Для побед здесь и сейчас нужен соответствующий опыт", — цитирует Кузнецова «СЭ».