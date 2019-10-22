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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Габуев: «Тамбов» планирует играть на домашнем стадионе с весны 2020 года

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Футбольный клуб «Тамбов» планирует вернуться на домашний стадион «Спартак» в Тамбове весной 2020 года, работы по реконструкции арены идут полным ходом, заявил РИА Новости президент команды Арсен Габуев.

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Источник: РИА "Новости"

Дебютант Российской премьер-лиги «Тамбов» проводит домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске в связи с реконструкцией арены в Тамбове.

«С возобновлением весенней части чемпионата планируем проводить домашние матчи на своем стадионе. Сейчас проектируются СКУДы (система контроля и управления доступом на стадион), на выходе с экспертизы фундаменты для дополнительных трибун. Всё в процессе, восемь этапов объединены в один большой процесс, работа кипит. Все процессы и механизмы запущены, время на реализацию позволяет говорить, что весной будем играть дома», — сказал Габуев по телефону.

«Конечно, это очень плохо для всех, что мы не играли с начала сезона дома. Клуб, в первую очередь, играет для болельщиков. И им не совсем удобно добираться на домашние “выездные” матчи. Хотелось бы видеть команду у себя дома в Тамбове. Уверен, что на стадионе был бы аншлаг. Будем прикладывать максимальные усилия, чтобы все работы выполнить в кратчайшие сроки», — добавил он.

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