Габуев: «Тамбов» планирует играть на домашнем стадионе с весны 2020 года

«С возобновлением весенней части чемпионата планируем проводить домашние матчи на своем стадионе. Сейчас проектируются СКУДы (система контроля и управления доступом на стадион), на выходе с экспертизы фундаменты для дополнительных трибун. Всё в процессе, восемь этапов объединены в один большой процесс, работа кипит. Все процессы и механизмы запущены, время на реализацию позволяет говорить, что весной будем играть дома», — сказал Габуев по телефону.

«Конечно, это очень плохо для всех, что мы не играли с начала сезона дома. Клуб, в первую очередь, играет для болельщиков. И им не совсем удобно добираться на домашние “выездные” матчи. Хотелось бы видеть команду у себя дома в Тамбове. Уверен, что на стадионе был бы аншлаг. Будем прикладывать максимальные усилия, чтобы все работы выполнить в кратчайшие сроки», — добавил он.