«Рубин» — «Урал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской
Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской
Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.
Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» сегодня, 25 октября, начало — в 19:30 мск.